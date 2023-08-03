Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Senior Country Coordinator Andy Arya Dwi Putra Siap Bantu Musisi Indie Pasarkan Karyanya

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |20:55 WIB
Senior Country Coordinator Andy Arya Dwi Putra Siap Bantu Musisi Indie Pasarkan Karyanya
Podcast Aksi Nyata, Andy Arya Dwi Putra (Foto: Youtube Partai Perindo)
JAKARTA - Senior Country Coordinator, Andy Arya Dwi Putra, baru saja mendirikan perusahaan independent musical consultant sebagai solusi musisi independen alias indie dalam memasarkan karya musiknya di industri musik.

Mantan manajer Enau Band tersebut menjelaskan tujuannya mendirikan perusahaan ini.

"Fokusnya membantu musisi-musisi independen yang masih buta tentang industri musik Indonesia, bagaimana mendistribusikannya, memasarkannya," ujar Andy Arya Dwi Putra dikutip dari kanal YouTube Partai Perindo, Rabu (2/8/2023).

Senior Country Coordinator Andy Arya Dwi Putra Siap Bantu Musisi Indie Pasarkan Karyanya

Namun, Andy menjelaskan sistem perusahaannya berbeda dengan sebuah label musik.

"Bisa dibilang kita agregator setelah bangun perusahaan baru gabung dengan TuneCore, aku diajak untuk fulltime. Perusahaan distribusi basenya di New York, masuk di Indonesia per 2021, tapi user kita sudah ada dari 2007, untuk localize semuanya, website dan lain-lain baru aktif 2021," katanya.

Adapun cara bergabung dengan agregator milik Andy ini terbilang cukup mudah yakni dengan hanya mengupload karya original secara berbayar kemudian bisa langsung disebarluaskan ke berbagai platform musik di seluruh dunia.

"Bisa dibilang DIY distributor, jadi teman-teman artis upload sendiri di website kita, mereka bayar, nanti kita distribusikan ke platform-platform di dunia," ucap Arya Dwi Putra.

1 2
