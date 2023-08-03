Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Wandra Restusiyan Cover Polisi Baik Hati, Sempat Ditake Down Slank karena Hal Ini

Melati Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |17:55 WIB
Wandra Restusiyan Cover <i>Polisi Baik Hati</i>, Sempat <i>Ditake Down</i> Slank karena Hal Ini
Wandra Restusiyan. (Foto: Instagram/@wandra.restus1yan)
JAKARTA - Penyanyi Wandra Restusiyan sempat diminta Kapolresta Banyuwangi mengcover lagu milik Slank berjudul Polisi Baik Hati ciptaan Bimbim, dalam rangka HUT Bhayangkara ke 77.

Tapi setelah diunggah ke YouTube, pihak Slank malah sempat melakukan tindakan take down, kenapa?

Hal ini berawal ketika musisi asal Banyuwangi itu menerima video dari pihak kepolisian berisi Slank membawakan lagu Polisi Baik Hati. Wandra menuliskan lirik lagunya berdasarkan pendengarannya saja.

Mengingat, saat itu Slank belum benar-benar resmi merilis lagu Polisi Baik Hati. Setelah lirik ditulis dan dicover oleh Wandra, rupanya lirik lagu tersebut dianggap salah oleh Slank, khususnya sang pencipta, Bimbim.

"Kan liriknya enggak terlalu jelas. saya ikutin apa yang saya dengar, ternyata liriknya salah," kaya Wandra Restusiyan, di Gedung Sindo, Rabu (3/8/2023).

