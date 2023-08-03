Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Robby Shine Rilis Hanya Dirimu, Lagu yang Diciptakan untuk Nastasya Shine

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |15:40 WIB
Robby Shine Rilis <i>Hanya Dirimu</i>, Lagu yang Diciptakan untuk Nastasya Shine
Robby Shine, Nastasya Shine dan DJ Ananta (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Robby Shine kembali menunjukkan eksistensinya di dunia tarik suara dengan merilis single keenamnya. Bertajuk 'Hanya Dirimu', single terbarunya ini rupanya sengaja dirilis oleh aktor yang juga merupakan model sekaligus DJ, sebagai hadiah ulang tahun untuk sang istri tercinta, Nastasya Shine.

Menariknya, Robby juga mendapat dukungan dari adik iparnya untuk membuat lagu tersebut.

"Betul perilisan single ini hadiah spesial ulang tahun istri didukung oleh adik Jill karena kita ingin buat lagu yang bagus jadi single ini buat hadiah untuk istri,“ ujar Robby Shine saat ditemui beberapa waktu lalu.

Bukan cuma berkolaborasi bersama sang ipar, Robby Shine juga turut menggandeng DJ Ananta Vinnie dalam menggarap single spesialnya tersebut. Bahkan, DJ Ananta Vinnie juga ikut ambil andil sebagai produser dan juga menyesuaikan konsep hingga melodinya, sehingga sangat sesuai dengan lagu tersebut.

Robby Shine, Nastasya Shine dan DJ Ananta

"Single ini tercipta ketika latihan bareng, dan ternyata aku suka dengan melodinya," jelas DJ Ananta Vinnie.

Lebih lanjut, Ananta Vinnie juga mengaku mendapatkan inspirasi lagu dari beberapa genre. Sehingga lagu 'Hanya Untukmu' terasa cukup mudah didengarkan oleh telinga masyarakat Indonesia.

“Dari karakter awal dia lagunya gombal karena dia lihat tanpa konten asli, romantis gak berantem gombal geli menggelitik. Makanya aku coba masukan itu (lirik), aku sudah nikahi dari janin ibumu,” beber Ananta.

Sebagai orang yang mendapatkan kejutan, Nastasya jelas sangat senang.

"Bangga bercampur haru dan senang pastinya. Saya disini accesories saja, saya bisa belajar lebih banyak nyanyi sama dia sampai 7 tahun kursus, tapi ini hadiah indah dihari ulang tahunku," katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/10/17/33/2688754/serahkan-bukti-robby-shine-serius-polisikan-billy-syahputra-Y4NHOFHQOu.jpg
Serahkan Bukti, Robby Shine Serius Polisikan Billy Syahputra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/01/12/33/2531299/ngidam-istri-robby-shine-minta-dibuatkan-lagu-lphEZplQcV.jpeg
Ngidam, Istri Robby Shine Minta Dibuatkan Lagu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2011/07/29/33/485763/cdZDCSlMSN.jpg
8 Bulan Dibui, Robby Shine Laporkan Polisi & Jaksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2011/07/29/33/485758/LrPKZLim3b.jpg
Pascavonis Pencabulan, Robby Shine Masih Trauma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2011/07/28/33/485580/nryMdVa5IC.jpg
Artis Pelaku Pencabulan Gadis SMP Dibebaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2010/11/30/33/398453/mWFBS5Fq3g.jpg
Robby Shine Diduga Cekoki ABG Batam Pakai Miras
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement