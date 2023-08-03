Robby Shine Rilis Hanya Dirimu, Lagu yang Diciptakan untuk Nastasya Shine

JAKARTA - Robby Shine kembali menunjukkan eksistensinya di dunia tarik suara dengan merilis single keenamnya. Bertajuk 'Hanya Dirimu', single terbarunya ini rupanya sengaja dirilis oleh aktor yang juga merupakan model sekaligus DJ, sebagai hadiah ulang tahun untuk sang istri tercinta, Nastasya Shine.

Menariknya, Robby juga mendapat dukungan dari adik iparnya untuk membuat lagu tersebut.

"Betul perilisan single ini hadiah spesial ulang tahun istri didukung oleh adik Jill karena kita ingin buat lagu yang bagus jadi single ini buat hadiah untuk istri,“ ujar Robby Shine saat ditemui beberapa waktu lalu.

Bukan cuma berkolaborasi bersama sang ipar, Robby Shine juga turut menggandeng DJ Ananta Vinnie dalam menggarap single spesialnya tersebut. Bahkan, DJ Ananta Vinnie juga ikut ambil andil sebagai produser dan juga menyesuaikan konsep hingga melodinya, sehingga sangat sesuai dengan lagu tersebut.

"Single ini tercipta ketika latihan bareng, dan ternyata aku suka dengan melodinya," jelas DJ Ananta Vinnie.

Lebih lanjut, Ananta Vinnie juga mengaku mendapatkan inspirasi lagu dari beberapa genre. Sehingga lagu 'Hanya Untukmu' terasa cukup mudah didengarkan oleh telinga masyarakat Indonesia.

“Dari karakter awal dia lagunya gombal karena dia lihat tanpa konten asli, romantis gak berantem gombal geli menggelitik. Makanya aku coba masukan itu (lirik), aku sudah nikahi dari janin ibumu,” beber Ananta.

Sebagai orang yang mendapatkan kejutan, Nastasya jelas sangat senang.

"Bangga bercampur haru dan senang pastinya. Saya disini accesories saja, saya bisa belajar lebih banyak nyanyi sama dia sampai 7 tahun kursus, tapi ini hadiah indah dihari ulang tahunku," katanya.