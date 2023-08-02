Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

TV Love Cinema Episode 2: Pertemuan Shandy William dengan Gadis Cantik di Bali

Lintang Tribuana , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |22:58 WIB
<i>TV Love Cinema</i> Episode 2: Pertemuan Shandy William dengan Gadis Cantik di Bali
Originals Vision+ TV Love Cinema. (Foto: Vision+)
JAKARTA – Penggemar serial percintaan tampaknya cocok untuk menikmati Vision+ originals TV Love Cinema. Serial bergenre drama romantis yang berlatar di Pulau Bali ini bisa disaksikan lewat link ini.

Serial TV Love Cinema dibintangi deretan artis muda berbakat, yakni Indira Ayu Maharani (Inayma), Teuku Rekaldi, Cathy Fakandi, Bobie Antonio, Shandy William, Adil Luca, dan Nabila Atmaja. Di setiap episodenya, mereka memerankan karakter yang berbeda-beda.

Salah satu episode yang sudah tayang bertajuk Sing Ken Ken. Menceritakan tentang seorang produser dan director konten bernama Marco yang dimutasi ke Bali karena tak ingin mengikuti kemauan sang klien untuk berkencan dengannya.

Marco lalu bertemu dengan Andini, seorang mantan content creator yang bekerja sebagai tour guide di sebuah agensi travel. Ia tengah mengalami kesulitan karena gajinya dikurangi, ditambah kondisi sang kekasih yang sedang koma di rumah sakit.

Mulanya, pertemuan Marco dan Andini tak berlangsung baik. Andini menilai Marco pria lyang tak sopan dan selalu memakinya.

