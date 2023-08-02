Mulai Hari Ini, Vision+ Hadir di TV Coocaa Berbasis Coolita OS

JAKARTA – Vision+ resmi hadir di TV Coocaa berbasis Coolita OS mulai hari ini, Rabu (2/8/2023). Pengguna Coocaa juga akan mendapatkan keuntungan melalui kerja sama ini.

Dengan membeli TV Coocaa S3U di offline store dan e-commerce official Coocaa, pengguna akan mendapatkan voucher langganan gratis Vision+ Premium 30 Hari.

Kerja sama Vision+ dan Coocaa ini guna memberi akses yang lebih luas dan mudah kepada masyarakat yang ingin menikmati konten hiburan pilihan mereka di rumah, dengan kualitas TV Coocaa yang berbasis Coolita OS.

"Melalui kerja sama dengan Coocaa, kami ingin memperluas akses hiburan digital berkualitas yang dimiliki oleh Vision+," ujar Managing Director Vision+, Clarissa Tanoesoedibjo mengatakan.

"Kehadiran Vision+ dalam TV Coocaa berbasis Coolita OS akan mempermudah masyarakat untuk menonton konten pilihan mereka di rumah, serta memungkinkan mereka untuk selalu update dengan konten-konten terbaru dari Vision+ setiap bulannya," sambungnya.

Sementara, Direktur PT Skyworth Indonesia, Guang Zhiwei, berpendapat bahwa kemitraan ini akan meningkatkan pengalaman hiburan bagi pengguna lewat konten Vision+ yang berkualitas.