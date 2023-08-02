Persaingan 6 Peserta di Kontes Swara Bintang, Malam Ini

Ada enam peserta Kontes Swara Bintang yang akan bersaing malam ini. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Persaingan enam peserta Kontes Swara Bintang akan berlangsung semakin sengit pada malam ini (2/8/2023). Mereka akan bersaing untuk mengamankan posisi di babak selanjutnya.

Berikut adalah enam peserta Kontes Swara Bintang 2023 yang akan berkompetisi malam ini: Putri (Bogor), Dio (Malang), Fifian (Banten), Faris (Surabaya), Rahmat (Malang), dan Ardian (Bekasi).

Penampilan keenam peserta itu akan dinilai oleh dewan juri yang terdiri atas Iis Dahlia, Inul Daratista, Ayu Ting Ting, Caren Delano, dan Marion Jola. Bersama kelima juri itu, akan bergabung juri profesi yang terdiri dari: Arif, Mpok Ciul, dan Tenggo.

Selain bernyanyi, babak enam besar ini akan mengeksplorasi kemampuan para kontestan dalam berjoget. Mereka juga akan memamerkan talenta lain di luar bernyanyi, hingga membahas soal kehidupan pribadi para peserta.

Panggung Kontes Swara Bintang 2023 juga akan dimeriahkan oleh penampilan khusus dari Famous Dance dan Vina Fan & Tim. Karena itu, jangan ketinggalan menyaksikan Kontes Swara Bintang di MNCTV, pada 2 Agustus 2023, pukul 21.00 WIB.

Saksikan terus program-program terbaik MNCTV dengan kualitas gambar bersih dan suara jernih di kanal digital Jakarta 28 UHF, Bandung 41 UHF, Surabaya 41 UHF, Yogyakarta 41 UHF, Surakarta 41 UHF, dan Semarang 45 UHF.

Scan ulang kanal digitalmu sesuai dengan masing-masing kota dan pastikan menggunakan Set Top Box terverifikasi. Lalu bagaimana jika siaran digital tiba-tiba hilang atau tidak ada sinyal? Tak perlu khawatir.