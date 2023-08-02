Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

6 Kontestan Hadirkan yang Terbaik di Panggung Bintang Kontes Swara Bintang

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |08:45 WIB
6 Kontestan Hadirkan yang Terbaik di Panggung Bintang Kontes Swara Bintang
Kontes Swara Bintang MNCTV (Foto: ist)
JAKARTA - Sebanyak enam kontestan yang akan bertarung pada panggung bintang Kontes Swara Bintang. Mereka siap menampilkan penampilan terbaiknya pada Senin (2/8/2023).

Banyaknya aksi dari kontestan akan mengguncang panggung megah Kontes Swara Bintang, seperti kolaborasi kontestan dengan bintang tamu juga kolaborasi dengan para juri.

 BACA JUGA:

Bintang tamu yang akan tampil besok ialah Famous Dancer dan Vina Fan &Tim yang akan memeriahkan panggung bintang nanti.

Perform dari para juri pun tak akan ketinggalan yang akan memanaskan panggung Konser Swara Bintang, besok malam.

Kehadiran juri besok, masih dengan formasinya yaitu Inul Daratista, Ayu Ting Ting, Marion Jola, Iis Dahlia dan Caren Delano.

Berikut adalah 6 kontestan yang akan bertarung di panggung bintang, mereka ialah Putri (Bogor), Fifian (Banten), Dio (Malang), Faris (Surabaya), Ardian (Bekasi), Rahmat (Malang).

Saksikan terus program-program MNCTV dengan kualitas gambar bersih dan suara jernih di kanal digital MNCTV, Jakarta 28 UHF, Bandung 41 UHF, Surabaya 41 UHF, Yogyakarta 41 UHF, Surakarta 41 UHF, Semarang 45 UHF. Scan ulang sesuai dengan kanal masing-masing kotamu, serta gunakan Set Top Box yang terverifikasi.

Siaran digital MNCTV di rumah tiba-tiba hilang? Atau mau scan ulang, tapi tidak ada sinyal? Jangan panik pemirsah!

Sekarang ada cara mudah, untuk segala masalah siaran tv digital. #LayananSolusiTVDigital siap bantu kamu. Cukup kirimkan pesan via Whatsapp ke nomor 0856 9003 900, dan sebutkan masalah seputar siaran TV digitalmu. Layanan call center kami siap membantu kamu, setiap Senin-Jumat pukul 09.00-18.00 WIB.

Note: Call center hanya melayani via chat, dan tidak menerima panggilan telepon.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
