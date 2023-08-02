8 Artis K-Pop yang Mirip dengan Sosok Barbie

SEOUL - Artis K-pop yang mirip sosok Barbie hidup ini selalu sukses bikin penggemarnya berdecak kagum. Mereka bukan hanya cantik secara visual tetapi juga multitalenta.

Dengan keunggulan visual dan talenta, mereka pun seolah memenuhi ekspektasi sutradarai film Barbie, Greta Gerwig, yang ingin menggambarkan perempuan-perempuan hebat. Berbeda dengan stereotipe Barbie selama ini yang dianggap mendefinisikan kecantikan hanya dari bentuk tubuh dan visual.

Lantas, siapa saja para artis K-pop yang mirip sosok Barbie dalam kehidupan nyata? Berikut daftarnya yang telah Okezone rangkum, Kamis (3/8/2023).

1. Ningning aespa





Bersama demam Barbie, banyak artis yang membagikan potretnya dalam busana ala sosok bonek hidup itu. Namun, Ningning aespa justru ikut trending gegara editan foto kecerdasan buatan (AI) yang dibuat fans.

Dalam beberapa foto, Idol asal Harbin, China itu tampil dengan rambut pirang dan mata belo. Wajahnya yang putih bersih bak pualam seolah tak ada. Benar-benar seperti Barbie hidup. Jika menyinggung talenta, tidak ada yang meragukannya. Dia bahkan digaet seniornya, Erik Nam, untuk duet dalam satu judul lagu di album terbarunya, ‘House On A Hill.”

2. Jennie BLACKPINK





Jennie BLACKPINK juga tak kalah memesona bak Barbie. Idol yang dijuluki IT Girl Korea itu selalu memukau penggemar maupun non-fans dengan citra seba bisanya. Brand ambassador jenama fashion mewah asal Prancis, Channel itu juga sangat diidolakan karena kemampuannya memadupadankan outfit baik di atas panggung maupun di hari-hari biasa.

Idol yang diisukan berkencan dengan V BTS itu sangat layak jika disebut sebagai Barbie karena baik visual dan personanya sangat tepat dengan gambaran modern wanita saat ini yang mandiri dan berdaulat.