Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

8 Artis K-Pop yang Mirip dengan Sosok Barbie

Lisvi Padlilah , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |06:30 WIB
8 Artis K-Pop yang Mirip dengan Sosok Barbie
Artis K-pop yang mirip sosok Barbie. (Foto: Kolase Instagram)
A
A
A

 

SEOUL - Artis K-pop yang mirip sosok Barbie hidup ini selalu sukses bikin penggemarnya berdecak kagum. Mereka bukan hanya cantik secara visual tetapi juga multitalenta.

Dengan keunggulan visual dan talenta, mereka pun seolah memenuhi ekspektasi sutradarai film Barbie, Greta Gerwig, yang ingin menggambarkan perempuan-perempuan hebat. Berbeda dengan stereotipe Barbie selama ini yang dianggap mendefinisikan kecantikan hanya dari bentuk tubuh dan visual.

Lantas, siapa saja para artis K-pop yang mirip sosok Barbie dalam kehidupan nyata? Berikut daftarnya yang telah Okezone rangkum, Kamis (3/8/2023).

1. Ningning aespa

Artis Kpop yang mirip sosok Barbie. (Foto: Ningning aespa/Instagram @areanyaningning)

Bersama demam Barbie, banyak artis yang membagikan potretnya dalam busana ala sosok bonek hidup itu. Namun, Ningning aespa justru ikut trending gegara editan foto kecerdasan buatan (AI) yang dibuat fans.

Dalam beberapa foto, Idol asal Harbin, China itu tampil dengan rambut pirang dan mata belo. Wajahnya yang putih bersih bak pualam seolah tak ada. Benar-benar seperti Barbie hidup. Jika menyinggung talenta, tidak ada yang meragukannya. Dia bahkan digaet seniornya, Erik Nam, untuk duet dalam satu judul lagu di album terbarunya, ‘House On A Hill.”

2. Jennie BLACKPINK

Artis K-pop yang mirip sosok Barbie. (Foto: Jennie BLACKPINK/Instagram @jennie.ruby.jane.21)

Jennie BLACKPINK juga tak kalah memesona bak Barbie. Idol yang dijuluki IT Girl Korea itu selalu memukau penggemar maupun non-fans dengan citra seba bisanya. Brand ambassador jenama fashion mewah asal Prancis, Channel itu juga sangat diidolakan karena kemampuannya memadupadankan outfit baik di atas panggung maupun di hari-hari biasa.

Idol yang diisukan berkencan dengan V BTS itu sangat layak jika disebut sebagai Barbie karena baik visual dan personanya sangat tepat dengan gambaran modern wanita saat ini yang mandiri dan berdaulat.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/205/3173705/top_bigbang-RxUs_large.jpg
T.O.P Bakal Rilis Album Solo Akhir Tahun 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/206/3158190/choi_woo_shik_digaet_bintangi_drama_adaptasi_webtoon_whale_star_the_gyeongseong_mermaid-Gayd_large.jpg
Choi Woo Shik Digaet Bintangi Drama Adaptasi Webtoon Whale Star: The Gyeongseong Mermaid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/205/3158169/g_dragon-wyYi_large.jpg
Perkiraan Setlist Konser G Dragon di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/206/3156761/blue_dragon_series_awards_2025-qQAI_large.jpeg
Daftar Lengkap Pemenang Blue Dragon Series Awards 2025, When Life Gives You Tangerines Berjaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/205/3151155/konser_stayc-rpkh_large.jpeg
Konser STAYC di Jakarta, Penonton: Gak Mau Pulang, Maunya Digoyang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/33/3130675/sunwoo_the_boyz-2haM_large.jpg
Sunwoo THE BOYZ Dihujat Buntut Kontroversi Sikap Tak Sopan, Agensi Minta Maaf
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement