HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pinkan Mambo Bongkar Alasan Tak Ceraikan Suami Usai Ketahuan Lecehkan Anaknya

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |22:00 WIB
Pinkan Mambo Bongkar Alasan Tak Ceraikan Suami Usai Ketahuan Lecehkan Anaknya
Pinkan Mambo. (Foto: Instagram/@pinkan_mambo)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Pinkan Mambo hingga kini belum menceraikan sang suami, Steve Wantania, yang telah melakukan pelecehan seksual kepada putrinya, MA.

Kepada awak media, Pinkan menegaskan bahwa saat ini dirinya sudah menjadi seorang janda tanpa surat resmi dari Pengadilan Negeri.

"Kalau aku sih udah bertahun-tahun merasa janda ya, aku kan bertahun-tahun cari uang juga di aplikasi. (Selalu bilang) mana pasukan janda gantung'," kata Pinkan Mambo saat ditemui di Kawasan Mampang, Jakarta Selatan, belum lama ini

"Aku nikahnya (status) cuma disurat aja, tapi aku bukan istrinya gitu," imbuhnya.

Selain itu, Pinkan juga merasa sudah berjuang menghidupi keluarganya setelah sang suami di penjara.

Mengingat, kini Steve Wantania tengah mendekam di penjara atas kasus pelecehan seksual terhadap MA, anak sambungnya dari Pinkan.

Halaman:
1 2 3
