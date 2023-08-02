Rendy Kjaernett Berterima Kasih kepada Sosok Penolongnya saat Kecelakaan

JAKARTA - Rendy Kjaernett berterima kasih kepada sosok yang menolongnya saat ia kecelakaan bersama Lady Nayoan. Ia bersyukur orang itu datang membantunya untuk membawa sang istri ke rumah sakit.

"Mungkin kalau bapaknya nonton, terima kasih banget karena telah menolong, mungkin kalau nggak ada dia, nggak tau mau ke rumah sakitnya gimana. Karena jujur saya takut Lady kenapa-kenapa," ujar Rendy, usai jalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Bekasi, Jawa Barat, Rabu (2/8/2023).

Dia menceritakan kembali keadaan pelik itu. Saat asap sudah mengepul di dalam mobil, tiba-tiba salah seorang pria membantunya dengan sigap.

"Saya buka pintu nggak bisa, pintu mobilnya Lady dibukain, pas mau nurunin kakinya Lady, karena nahan sakit, saya bilang (ke orang itu) langsung bawakan ke rumah sakit," kata

Atas musibah tersebut, ayah tiga anak ini mengaku khawatir dengan kondisi Lady Nayoan. Apalagi, peristiwa itu menyebabkan mobilnya terguling hingga 3 kali.

"Oh nggak ada, karenakan namanya kecelakaan kami mikirnya patah tulang atau apa-apa karena kondisinya juga kecelakaannya terbalik sampai 3 kali. Jadi nggak ada (patah tulang), lebih ke cedera, syok, pinggulnya Lady," bebernya.