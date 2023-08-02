Mengenal Santet Paling Berbahaya yang Dapat Menghilangkan Nyawa

JAKARTA - Mistis menjadi salah satu hal yang masih kental di Indonesia. Meski kini telah memasuki era modern nan canggih, namun tak sedikit orang yang masih percaya dengan hal-hal berbau mistis, salah satunya adalah santet.

Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), santet merupakan nomina/kata benda dari sihir. Secara umum, santet adalah upaya seseorang untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh dengan menggunakan ilmu hitam.

Santet biasanya dilakukan orang yang mempunyai dendam karena sakit hati kepada orang lain dengan bantuan dukun maupun dilakukan secara mandiri. Tak jarang, pelaku santet memanfaatkan beragam benda sebagai media, sebut saja foto korban, boneka, dan lain-lain.

Ada beragam jenis santet yang tersebar di Indonesia, namun ada beberapa yang paling berbahaya, salah satunya adalah Santet Lowo Ireng. Santet ini umumnya terkenal dikalangan masyarakat Jawa Timur terutama daerah Banyuwangi.