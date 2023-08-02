Ayushita Perankan ODGJ di Film Just Mom, Riset Lewat Kucing Peliharaan

JAKARTA - Artis Ayushita didapuk membintangi film Just Mom. Di sini, ia ditantang memerankan ODGJ (orang dalam gangguan jiwa) bernama Murni.

Personel BBB itu mengaku sempat bingung saat ditawari berperan sebagai ODGJ oleh Hanung Bramantyo selaku produser film tersebut.

Namun setelah berbagai pertimbangan, Ayushita akhirnya berani mengambil peran yang tidak biasa itu. Bahkan, ia merasa tersanjung.

"Jadi ini adalah satu kehormatan dan pertanyaan besar waktu ditawarin main sebagai ODGJ. Cuma jujur aku sebagai aktor merasa sangat flattered (tersanjung) dikasih kepercayaan main di karakter yang lain sekali,” kata Ayushita saat ditemui di FX Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (2/8/2023).