HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

3 Aktor Hollywood Tolak Peran Ken dalam Film Barbie

Lisvi Padlilah , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |03:30 WIB
3 Aktor Hollywood Tolak Peran Ken dalam Film Barbie
Aktor Hollywood tolak peran Ken dalam film Barbie. (Foto: Ryan Gosling dan Simu Liu/Instagram @barbiethemovie)
A
A
A

JAKARTA – Aktor Hollywood tolak peran Ken dalam film Barbie tampaknya harus menyesal karena sambutan dunia akan karya Greta Gerwig itu yang begitu heboh. Kini, peran tokoh pria dalam Barbie itu diperankan oleh Ryan Gosling, Simu Liu, Kingsley Ben- Adir, hingga John Cena.

Fakta tentang aktor-aktor lain yang diharapkan bisa memainkan karakter Ken diungkap oleh Direktur Kasting, Allison Jones. Menurut laporan Vanity Fair, dikutip Kamis (3/8/2023), ketiga aktor itu adalah Bown Yang, Dany Levy, dan Ben Platt yang sempat mendapat kepercayaan Jones untuk memerankan Ken.

Menurut Jones, ketiga aktor gagal jadi Ken karena adanya aturan pembatasan dam lockdown sebab pandemi Covid-19. Sehingga, mereka tak bisa ikut syuting ke Dream House Barbie di Inggris.

“(seharusnya) mereka, tetapi mereka tidak bisa, jadi saya sangat kecewa,” tutur Jones.

Untuk mengenal lebih dekat, berikut informasi tentang aktor Hollywood tolak peran Ken dalam film Barbie.

1. Bowen Yang

Aktor Hollywood tolak peran Ken dalam film Barbie. (Foto: Bowen Yang/Instagram @pitchfork)

Bown Yang adalah komedian dan aktor Australia-Amerika. Dia juga dikenal sebagai penulis dan podcaster yang kini tinggal di New York City, Amerika Serikat. Sejak September 2018, dia aktif menjadi staf penulis di Saturday Night Live (SNL)untuk musim ke-44. Setahun kemudian, dia naik kelas jadi salah satu performer di seasin ke-45.

Sejak tampil SNL di 2019, Bowen Yang tercatat telah membitangi sembilan judul film. Sementara untuk tayangan televisi, dia telah muncul dalam belasan judul. Sedangkan di karier kepenulisan, Yang turut menulis untuk SNL, Golden Globe Awards ke-76 di 2019, dan episode Cross That Bridge untuk serial Schmigadoon!

Halaman:
1 2
