HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Berkas Perkara Rampung, Kasus Narkoba Ammar Zoni Siap Disidangkan

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |18:31 WIB
Berkas Perkara Rampung, Kasus Narkoba Ammar Zoni Siap Disidangkan
Ammar Zoni. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kasus narkoba yang menjerat aktor Ammar Zoni siap disidangkan. Hal ini seiring berkas perkara sang aktor sudah memasuki tahap P21.

Kabar tersebut dibenarkan oleh Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Achmad Ardhy.

"Kalau Ammar Zoni rehabnya sudah selesai dan kemudian sudah P21 di Kejaksaan," kata Achmad Ardhy di kantornya, Rabu (2/8/2023).

Suami Irish Bella tersebut terhitung sudah menjalani masa rehabilitasi di Lido, Sukabumi, Jawa Barat, selama kurang lebih lima bulan, tepatnya sejak 13 Maret 2023.

