HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

3 Artis Lawas Putuskan Hijrah di Usia Muda

Lisvi Padlilah , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |02:30 WIB
3 Artis Lawas Putuskan Hijrah di Usia Muda
Desy Ratnasari (Foto: Instagram @desyratnasariterdepan)
JAKARTA – Deretan artis lawas putuskan hijrah di usia muda saat puncak kariernya. Mereka mantap untuk mendalami Islam dan menjadi Muslimah yang lebih baik dengan menutup aurat alias berhijab. Siapa saja mereka?

Bagi banyak orang, hijrah memang jadi keputusan sulit. Hal itu juga sempat dirasakan para artis yang memutuskan untuk hijrah. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, mereka mampu menunjukan keistiqamahan dengan terus menjaga hijrahnya hingga bertahun-tahun.

Berikut deretan artis lawas putuskan hijrah di usia muda yang telah Okezone rangkum dari berbagai sumber, Kamis (3/8/2023).

1. Peggy Melati Sukma

Artis lawas yang putuskan hijrah di usia muda. (Foto: Dok. Okezone)

Pemilih nama lengkap Raden Peggy Melati Purnama Dewi Sukma aktif dalam dunia entertainment Tanah Air di era 90an. Imej perempuan cantik, seksi, dan imut dengan jargon ‘pusiiing’ itu kemudian memutuskan hijrah pada 2021.

Bukan perjalanan instan bagi seorang Peggy akhirnya memilih jalan Islam. Pasalnya, dia sudah bergelut dengan pencarian tentang agamanya sejak 2010. Kini, dia menikah dengna imam besar Selandia Baru asal Indonesia, Abdul Jabbar.

Sebelum menikah dengan Abdul Jabbar, dia juga lebih mantap menutup aurat dengan mengenakan cadar. Bukan hanya itu, aktris yang pernah membintangi sinetron ‘Gerhana’ itu juga mengganti namanya menjadi Khadijah.

Halaman:
1 2
