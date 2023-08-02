Karenina Anderson Tersandung Kasus Narkoba, Polisi Sebut Baru Sekali Terkena Tindak Pidana Narkotika

JAKARTA - Fakta terbaru diungkap Polres Jakarta Selatan terkait penangkapan Karenina Anderson. Di mana, pihak kepolisian mengatakan jika artis sekaligus model itu baru sekali terkena tindak pidana narkotika.

"Tersangka ini baru sekali melakukan tindak pidana narkotika," ucap Kasat Narkoba Polres Jakarta Selatan, Kompol Achmad Ardhy pada wadtawan, Rabu (2/8/2023).

Dengan melihat hal itu, maka kepolisian mengambil tindakan jika Karenina Anderson bakal menjalani rehabilitasi atas penyakitnya itu ke BNNK Jakarta Selatan.

"Tersangka kita lakukan pemeriksaan dan menunggu hasil assesmen dari BNNK Jakarta Selatan," ujarnya lagi.

Menurutnya, saat dilakukan penangkapan itu, polisi menyita barang bukti berupa ganja seberat 4,1 gram dan satu linting ganja siap pakai seberat 0,3 gram.

Adapun pasal yang dikenakan terhadap Karenina berupa Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang benar.