HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Artis Cantik yang Pernah Jadi Angels Warkop DKI, Ada yang Jadi Politisi

Lisvi Padlilah , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |00:30 WIB
5 Artis Cantik yang Pernah Jadi Angels Warkop DKI, Ada yang Jadi Politisi
Artis cantik yang pernah jadi angels Warkop DKI. (Foto: Lydia Kandou/Instagram)
A
A
A

JAKARTA Artis cantik yang pernah jadi 'angels' Warkop DKI dan menjadi daya pikat film-film populer Dono, Kasino, dan Indro. Para Angels ini sempat begitu populer sepanjang era '80 hingga '90-an.

Lalu ke mana para Angels itu kini? Beberapa memutuskan vakum berakting dan memilih banting setir jadi politisi. Lainnya, masih melakoni karier mereka di dunia hiburan meski usia tak lagi muda.

1. Lydia Kandou

Artis cantik yang pernah jadi angels Warkop DKI. (Foto: Tahu Diri Dong/Wikipedia)

Aktris Lydia Kandou merupakan salah satu Angels Warkop DKI yang masih aktif berkarya di dunia seni peran. Ibu Nana dan Nasyila Mirdad ini diketahui sempat membintangi film Warkop DKI, Tahu Diri Dong.

Dalam film tersebut, dia beradu akting dengan Angels Warkop DKI lainnya, Eva Arnaz. Terbaru, dia membintangi beberapa judul sinetron dan film: KKN di Desa Penari: Luwih Dowo (2022), Luwih Medeni (2022), Inang (2022), Gara-Gara Warisan, dan Ganjil Genap (2023).

2. Shirley Malinton

Artis cantik yang pernah jadi angels Warkop DKI. (Foto: Shirley Malinton/Instagram @indrajp3)

Artis cantik yang pernah jadi angels Warkop DKI selanjutnya adalah Shirley Malinton. Dia pernah beradu akting dengan Dono, Kasino, dan Indro dalam film: CHIPS (Cara Hebat Ikut Penanggulangan Masalah social), CHIPS dalam Kejutan, Malu Malu Mau, dan Sudah Pasti Tahan.

Namun setelah sukses berakting, sang aktris mengejar impiannya menjadi diplomat. Dia pernah bertugas di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Roma, pada 1993 hingga 1997, dilanjutkan Toronto, pada 2000-2004, hingga Konsulat Jenderal RI di Chicago, dari 2008 hingga sekarang.

Halaman:
1 2
