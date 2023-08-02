Karenina Anderson Baru Sekali Pakai Ganja, Alasannya Depresi dan Insomnia

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Selatan merilis kasus penyalahgunaan narkoba jenis ganja yang menyeret aktris Karenina Anderson pada Rabu (2/1/2023).

Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Achmad Ardhy memaparkan alasan Karenina Anderson mengonsumsi ganja.

Kepada polisi, Karenina mengaku baru pertama kali menggunakan ganja untuk mengatasi masalah kesehatan mentalnya.

"Saudari K (Karenina Anderson-red) memang ada riwayat kesehatan dia setelah kita cek ternyata ada penyakit insomnia, depresi juga dan juga mengenai masalah depresi sedikit dan masalah keluarga sedikit," kata Kompol Achmad Ardhy dalam perilisan kasus tersebut di kantornya, Rabu (2/8/2023).

Dari Pasal yang disangkakan kepada Karenina Anderson, Kompol Achmad Ardhy menjelaskan pihaknya akan mengajukan asesmen ke BNNK Jakarta Selatan.