Ikut Nyaleg, Penyanyi Sania Tanggapi Fenomena Artis Jadi Politikus

JAKARTA - Penyanyi Sania menanggapi fenomena artis terjun ke politik belakangan ini. Salah satunya adalah dirinya sendiri yang siap maju sebagai Bacaleg DPR RI Dapil Jawa Barat 2 bersama Partai Perindo.

Dalam perbincangan di Podcast Aksi Nyata bertajuk "Dari Panggung Musik ke Senayan, Sania Siap Suarakan Aspirasi Masyarakat Jawa Barat", Sania mengutarakan pendapatnya.

Menurut Sania, sejatinya antara industri entertainment dan politik memang jauh berbeda, di mana keduanya memiliki ranah yang berseberangan. Akan tetapi tidak ada salahnya jika para artis atau penyanyi hingga akhirnya maju ke dunia baru tersebut.

"Tapi menurut saya nothing impossible, kan kita cita-citanya ingin melakukan sesuatu yang lebih baik. Dan menurut saya tidak ada salahnya, kita ingin melakukan yang lebih mendalam lagi," ujarnya.

Sania bilang, baik penyanyi maupun politikus keduanya sangat bersentuhan dengan masyarakat. Kini dirinya juga lebih mendalam dan berkesempatan untuk menampung aspirasi rakyat, mulai dari kesejahteraan, pendidikan, kesehatan dan lainnya.