Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ikut Nyaleg, Penyanyi Sania Tanggapi Fenomena Artis Jadi Politikus

Novie Fauziah , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |15:51 WIB
Ikut Nyaleg, Penyanyi Sania Tanggapi Fenomena Artis Jadi Politikus
Sania. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Sania menanggapi fenomena artis terjun ke politik belakangan ini. Salah satunya adalah dirinya sendiri yang siap maju sebagai Bacaleg DPR RI Dapil Jawa Barat 2 bersama Partai Perindo.

Dalam perbincangan di Podcast Aksi Nyata bertajuk "Dari Panggung Musik ke Senayan, Sania Siap Suarakan Aspirasi Masyarakat Jawa Barat", Sania mengutarakan pendapatnya.

Menurut Sania, sejatinya antara industri entertainment dan politik memang jauh berbeda, di mana keduanya memiliki ranah yang berseberangan. Akan tetapi tidak ada salahnya jika para artis atau penyanyi hingga akhirnya maju ke dunia baru tersebut.

"Tapi menurut saya nothing impossible, kan kita cita-citanya ingin melakukan sesuatu yang lebih baik. Dan menurut saya tidak ada salahnya, kita ingin melakukan yang lebih mendalam lagi," ujarnya.

Sania bilang, baik penyanyi maupun politikus keduanya sangat bersentuhan dengan masyarakat. Kini dirinya juga lebih mendalam dan berkesempatan untuk menampung aspirasi rakyat, mulai dari kesejahteraan, pendidikan, kesehatan dan lainnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/02/33/2856258/pilih-partai-perindo-penyanyi-sania-ingin-wujudkan-mimpinya-cerdaskan-anak-bangsa-IdGeB10uAT.jpg
Pilih Partai Perindo, Penyanyi Sania Ingin Wujudkan Mimpinya Cerdaskan Anak Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2013/07/04/206/831722/zYPmWfdrM4.jpg
Wah, Sania Selingkuhi Iwa K!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2013/05/08/33/804384/NpVRtOy4gQ.jpg
Sakit Adenomiosis, Sania Sebulan Berobat di Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/11/17/33/719607/eCK1pOY0dl.jpg
Sania Kini Beralih ke Dunia Pendidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/06/24/33/652709/qTfAeRyVm3.jpg
Sania Tak Targetkan Kapan Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/02/18/34/578074/lOPsdcAWyM.jpg
Sania Makan Tahu Selama Sebulan Demi Turunkan Badan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement