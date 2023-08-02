Pilih Partai Perindo, Penyanyi Sania Ingin Wujudkan Mimpinya Cerdaskan Anak Bangsa

JAKARTA - Penyanyi R&B Sania populer di era '90-an. Lama tak terdengar kabarnya, ia kini terjun ke dunia politik dan bernaung dengan Partai Perindo.

Maju sebagai Bacaleg DPR RI Dapil Jawa Barat 2, Sania menyuarakan harapannya lewat Podcast Aksi Nyata bersama Partai Perindo, dengan tema "Dari Panggung Musik ke Senayan, Sania Siap Suarakan Aspirasi Masyarakat Jawa Barat".

Sania mengatakan, bahwa kedekatannya dengan masyarakat sudah dibangunnya sejak dulu yakni awal mula dirinya merintis menjadi penyanyi.

"Selain jadi penyanyi kita juga sudah service ke masyarakat, dekat dengan masyarakat, sudah dekat dengan masyarakat," kata Sania.