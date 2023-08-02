Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pilih Partai Perindo, Penyanyi Sania Ingin Wujudkan Mimpinya Cerdaskan Anak Bangsa

Novie Fauziah , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |15:38 WIB
Pilih Partai Perindo, Penyanyi Sania Ingin Wujudkan Mimpinya Cerdaskan Anak Bangsa
Sania di Podcast Aksi Nyata. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi R&B Sania populer di era '90-an. Lama tak terdengar kabarnya, ia kini terjun ke dunia politik dan bernaung dengan Partai Perindo.

Maju sebagai Bacaleg DPR RI Dapil Jawa Barat 2, Sania menyuarakan harapannya lewat Podcast Aksi Nyata bersama Partai Perindo, dengan tema "Dari Panggung Musik ke Senayan, Sania Siap Suarakan Aspirasi Masyarakat Jawa Barat".

Sania mengatakan, bahwa kedekatannya dengan masyarakat sudah dibangunnya sejak dulu yakni awal mula dirinya merintis menjadi penyanyi.

"Selain jadi penyanyi kita juga sudah service ke masyarakat, dekat dengan masyarakat, sudah dekat dengan masyarakat," kata Sania.

Halaman:
1 2
