HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata Karenina Anderson yang Tersandung Kasus Narkoba

Lintang Tribuana , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |15:15 WIB
Biodata Karenina Anderson yang Tersandung Kasus Narkoba
Karenina Anderson. (Foto: Instagram/@kareninaanderson)
A
A
A

JAKARTA - Kabar mengejutkan datang dari Karenina Anderson. Ia masuk ke dalam daftar artis yang tersandung kasus narkoba belakangan ini.

Karenina Anderson ditangkap atas kasus penyalahgunaan narkoba oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kabarnya, polisi menangkap barang bukti berupa 4,1 gram ganja.

Pemilik nama lengkap Karenina Maria Anderson ini lahir di Jakarta pada 28 Februari 1983. Memiliki penampilan menawan, ia memulai kariernya di bidang modeling sejak 1996.

Titik Karenina menjadi model profesional dimulai ketika desainer Adjie Notonegoro mengajaknya bekerja. Karenina diminta menjadi model untuk memamerkan busana-busana rancangannya.

Seiring berjalannya waktu, popularitas Karenina makin melambung. Ia melebarkan sayapnya ke dunia akting.

Halaman:
1 2
