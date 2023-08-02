Advertisement
Polisi Tangkap Model Karenina Anderson, Ganja 4,1 Gram Jadi Barang Bukti

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |15:01 WIB
JAKARTA - Pihak kepolisian membenarkan terkait dugaan penangkapan artis berinisial KMA alias Karenina Anderson. Sang model kedapatan menggunakan narkoba berjenis ganja.

Hal itu disampaikan oleh Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Achmad Ardhy.

"Benar, Inisial KMA seorang perempuan," ujar Achmad Ardhy saat dikonfirmasi, Rabu (2/8/2023). Diketahui, KMA adalah Karenina Anderson yang merupakan seorang model yang pernah eksis di era 90an.

Karenina Anderson

Dari hasil penangkapan, polisi menyita sejumlah barang bukti narkoba berjenis ganja. Namun, dia belum menjelaskan kronologi penangkapan artis berinisial KMA itu.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
