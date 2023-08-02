Polisi Tangkap Model Karenina Anderson, Ganja 4,1 Gram Jadi Barang Bukti

JAKARTA - Pihak kepolisian membenarkan terkait dugaan penangkapan artis berinisial KMA alias Karenina Anderson. Sang model kedapatan menggunakan narkoba berjenis ganja.

Hal itu disampaikan oleh Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Achmad Ardhy.

"Benar, Inisial KMA seorang perempuan," ujar Achmad Ardhy saat dikonfirmasi, Rabu (2/8/2023). Diketahui, KMA adalah Karenina Anderson yang merupakan seorang model yang pernah eksis di era 90an.

Dari hasil penangkapan, polisi menyita sejumlah barang bukti narkoba berjenis ganja. Namun, dia belum menjelaskan kronologi penangkapan artis berinisial KMA itu.