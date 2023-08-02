Sibuk, Inara Rusli Absen di Sidang Cerai dengan Virgoun

JAKARTA - Sidang perceraian pasangan artis Inara Idola Rusli dan Virgoun dijadwalkan berlangsung Rabu (2/82023), di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Barat. Sidang kali ini akan beragendakan pembuktian tertulis.
Kuasa hukum Inara, Arjana Bagaskara menegaskan jika kliennya berhalangan hadir di persidangan hari ini.
"(Inara-red) Nggak datang, dia lagi syuting," kata Arjana Bagaskara di PA Jakarta Barat, Rabu (2/8/2023).
Sekadar informasi, Inara Rusli telah mengajukan lebih dari 20 bukti ke Pengadilan pada sidang pekan lalu, tepatnya Rabu 26 Juli 2023.