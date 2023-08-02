Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sibuk, Inara Rusli Absen di Sidang Cerai dengan Virgoun

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |13:27 WIB
Sibuk, Inara Rusli Absen di Sidang Cerai dengan Virgoun
Inara Rusli (Foto: IG Inara Rusli)
JAKARTA - Sidang perceraian pasangan artis Inara Idola Rusli dan Virgoun dijadwalkan berlangsung Rabu (2/82023), di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Barat. Sidang kali ini akan beragendakan pembuktian tertulis.

Kuasa hukum Inara, Arjana Bagaskara menegaskan jika kliennya berhalangan hadir di persidangan hari ini.

Sibuk, Inara Rusli Absen di Sidang Cerai dengan Virgoun

"(Inara-red) Nggak datang, dia lagi syuting," kata Arjana Bagaskara di PA Jakarta Barat, Rabu (2/8/2023).

Sekadar informasi, Inara Rusli telah mengajukan lebih dari 20 bukti ke Pengadilan pada sidang pekan lalu, tepatnya Rabu 26 Juli 2023.

