HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pacaran 7 Bulan, Kylie Jenner Dicampakkan Timothee Chalamet?

Giffar Rivana , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |12:32 WIB
Timothee Chalamet dan Kylie Jenner. (Foto: instagram @kyliejenner/@tchalamet)
A
A
A

LOS ANGELES - Hubungan asmara Timothee Chalamet dan Kylie Jenner dikabarkan kandas, setelah keduanya menjalani hubungan asmara selama 7 bulan. Kabar tersebut diungkap sumber dekat keduanya.

Mengutip Life & Style, Rabu (2/8/2023), Timothee dan Kylie diduga putus karena kesibukan mereka masing-masing.

"Hubungan itu tidak berjalan baik, karena mereka berdua sama-sama sibuk," ujar sumber anonim tersebut.

Namun sumber lain mengatakan, aktor Dune itu mengakhiri hubungan mereka secara sepihak.

"Orang-orang dekat mereka bilang bahwa Kylie dicampakkan," ungkap sang sumber.

Beberapa sumber dari Kylie Jenner Cosmetics curiga, hubungan Timothee Chalamet dan Kylie Jenner hanya untuk menaikkan pamor film Wonka yang diperankan sang aktor.

