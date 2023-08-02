Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kronologi Selebgram Remi Lucidi Tewas Jatuh saat Selfie dari Ketinggian 213 Meter

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |12:29 WIB
JAKARTA - Begini kronologi selebgram Remi Lucidi tewas jatuh saat selfie dari ketinggian 213 meter di penthouse Tregunter Tower, Hong Kong, Kamis 27 Juli 2023. Selebgram asal Rusia itu terpeleset sehingga kehilangan pijakannya begitu saja.

Remi Lucid terkenal memiliki sejarah memanjat berbagai gedung tertinggi di dunia. Melalui akun Instagramnya @remnigma, selebgram berusia 30 tahun itu mengabadikan berbagai bagunan, jembatan, dan tiang tinggi yang sudah ia taklukan.

Namun nahas, ia terjatuh ketika hendak menaklukan penthouse setinggi 219 meter di Hong Kong.

Melansir News Sky, kronologi selebgram Remi Lucidi tewas jatuh saat selfie dari ketinggian 213 meter terjadi pada pukul 19.30 waktu setempat.

 Kronologi Selebgram Remi Lucidi Tewas Jatuh Saat Selfie dari Ketinggian 213 Meter

Remi Lucidi datang ke lokasi pada pukul 18.00. Dirinya memberi tahu penjaga keamanan bahwa ia datang mengunjungi seorang teman di lantai 40.

Berdasarkan rekaman kamera pengawas, Remi Lucidi keluar dari lift di lantai 49 sebelum menaiki tangga paling atas di lantai 68 bangunan itu. Pintu atap kemudian terkunci dan ia tidak dapat membukanya dari luar.

Remi Lucidi kemudian menuju atap lain untuk mengambil foto. Seorang asisten rumah tangga di lantai yang tinggal di lantai 68 melihatnya mengetuk jendela untuk meminta bantuan. Karena menaruh rasa curiga, asisten rumah tangga itu tidak membukakan jendela rumahnya.

Tubuh selebgram berusia 30 tahun itu pun terjatuh akibat kehilangan pijakan. Kamera milik Remi Lucidi ditemukan disekitar kejadian. Dari kamera itu terdapat berbagai video yang merekam aksi berbahayanya.

"Penyelidikan awal mengungkapkan bahwa pria itu adalah penggemar olahraga ekstrim. Kemungkinan dirinya terjebak di luar penthouse saat berlatih olahraga ekstrem. Dia sempat mengetuk jendela untuk meminta bantuan, tetapi secara tidak sengaja terjatuh dari gedung hingga meninggal." ujar seseorang yang melihat kejadian tersebut melansir News Sky.

