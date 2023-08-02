Nia Ramadhani Bongkar Sifat Luna Maya: Marah-Marah Mulu saat Grogi

JAKARTA - Nia Ramadhani dan Luna Maya ketika dipasangkan menjadi tim ganda putri dalam pertandingan tenis. Dari duet ini, Nia kemudian paham dengan sikap Luna begitupun sebaliknya.

Menurut Nia, Luna mendadak menjadi orang yang pemarah apabila mulai dilanda grogi.

"Aku baru tahu kak Luna itu dia pada saat lagi nervous itu marah, marah-marah mulu," kata Nia Ramadhani, dikutip dari YouTube TS Media, Selasa (1/8/2023).

Istri Ardi Bakrie itu mengaku bahkan sampai ketakutan. Dia lantas mengingatkan Luna Maya saat emosinya mulai muncul.

"Aku bilang, kak lama-lama aku takut loh di sini, kamu marah-marah terus," lanjut Nia.