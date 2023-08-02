Penyanyi Lizzo Dituduh Lakukan Pelecehan Seksual hingga Bully Mantan Penari

LOS ANGELES - Penyanyi Lizzo tengah jadi sorotan dunia karena diduga melakukan pelecehan seksual hingga 'weight-shaming' kepada tiga mantan penari latarnya.

Lizzo dituduh juga menciptakan lingkungan kerja yang tidak bersahabat karena kerap rasis dalam beberapa insiden antara 2021 hingga 2023. Tuduhan ini disampaikan dalam gugatan yang diajukan Selasa, 1 Agustus 2023.

Beberapa kesaksian para penari mengungkapkan kalau Lizzo juga sering mengkritik kenaikan berat badan seorang penari baru-baru ini dan kemudian memarahinya. Gak hanya itu, Lizzo memecat si penari karena merekam pertemuan di antara mereka.

Gugatan ini diajukan di Los Angeles dan pertama kali dilaporkan oleh NBC News. Gugatan lain yang tertera adalah Lizzo diduga memaksa penarinya untuk menyentuh penari telanjang di satu klub malam di Amsterdam, Belanda.

Dugaan penyiksaan oleh Lizzo ke penari lainnya adalah penyanyi 'plus size' itu pernah menyiksa penari dalam audisi 12 jam non-stop, karena tuduhan palsu bahwa mereka mabuk saat bekerja.

Tuduhan demi tuduhan terus datang. Soal kepercayaan pun muncul, yaitu 'dance captain' Lizzo, Shirlene Quigley, diduga memaksa keyakinannya untuk dipercaya oleh artis lain dan merendahkan mereka karena melakukan seks di luar nikah.

Dalam gugatan yang disampaikan, tidak mengatakan apakah Lizzo mengetahui perilaku Quigley tersebut, tapi penggugat yakin kalau Lizzo tahu.

BACA JUGA:

Penggugat dalam kasus ini menurut laporan The Guardian antara lain Arianna Davis, Crystal Williams, dan Noelle Rodriguez. Sementara itu, tergugat yakni Lizzo (nama asli Melissa Viviane Jefferson), Big Grrrl Big Touring (perusahaan produksi), dan Shirlene Quigley.