Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Penyanyi Lizzo Dituduh Lakukan Pelecehan Seksual hingga Bully Mantan Penari

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |09:16 WIB
Penyanyi Lizzo Dituduh Lakukan Pelecehan Seksual hingga Bully Mantan Penari
Lizzo terlibat pelecehan seksual (Foto: IG Lizzo)
A
A
A

LOS ANGELES - Penyanyi Lizzo tengah jadi sorotan dunia karena diduga melakukan pelecehan seksual hingga 'weight-shaming' kepada tiga mantan penari latarnya.

Lizzo dituduh juga menciptakan lingkungan kerja yang tidak bersahabat karena kerap rasis dalam beberapa insiden antara 2021 hingga 2023. Tuduhan ini disampaikan dalam gugatan yang diajukan Selasa, 1 Agustus 2023.

Penyanyi Lizzo Dituduh Lakukan Pelecehan Seksual hingga Bully Mantan Penari

Beberapa kesaksian para penari mengungkapkan kalau Lizzo juga sering mengkritik kenaikan berat badan seorang penari baru-baru ini dan kemudian memarahinya. Gak hanya itu, Lizzo memecat si penari karena merekam pertemuan di antara mereka.

Gugatan ini diajukan di Los Angeles dan pertama kali dilaporkan oleh NBC News. Gugatan lain yang tertera adalah Lizzo diduga memaksa penarinya untuk menyentuh penari telanjang di satu klub malam di Amsterdam, Belanda.

Dugaan penyiksaan oleh Lizzo ke penari lainnya adalah penyanyi 'plus size' itu pernah menyiksa penari dalam audisi 12 jam non-stop, karena tuduhan palsu bahwa mereka mabuk saat bekerja.

Tuduhan demi tuduhan terus datang. Soal kepercayaan pun muncul, yaitu 'dance captain' Lizzo, Shirlene Quigley, diduga memaksa keyakinannya untuk dipercaya oleh artis lain dan merendahkan mereka karena melakukan seks di luar nikah.

Dalam gugatan yang disampaikan, tidak mengatakan apakah Lizzo mengetahui perilaku Quigley tersebut, tapi penggugat yakin kalau Lizzo tahu.

 BACA JUGA:

Penggugat dalam kasus ini menurut laporan The Guardian antara lain Arianna Davis, Crystal Williams, dan Noelle Rodriguez. Sementara itu, tergugat yakni Lizzo (nama asli Melissa Viviane Jefferson), Big Grrrl Big Touring (perusahaan produksi), dan Shirlene Quigley.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/33/2937970/bintang-brooklyn-nine-nine-andre-braugher-meninggal-dunia-di-usia-61-tahun-oyL7iJdEa4.jpg
Bintang Brooklyn Nine-Nine, Andre Braugher Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/33/2925127/melissa-barrera-artis-hollywood-yang-dipecat-imbas-berikan-dukungan-untuk-palestina-IozQoHi0BK.jpg
Melissa Barrera, Artis Hollywood yang Dipecat Imbas Berikan Dukungan untuk Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/27/206/2890918/6-aktor-hollywood-ini-pernah-berperan-sebagai-bintang-film-porno-ada-yang-nyesel-YZo2SjYtcH.jpg
6 Aktor Hollywood Ini Pernah Berperan sebagai Bintang Film Porno, Ada yang Nyesel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/11/33/2862174/lil-tay-dan-kakaknya-masih-hidup-sebut-instagram-dibajak-orang-GGZP3wcWYv.jpg
Lil Tay dan Kakaknya Masih Hidup, Sebut Instagram Dibajak Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/206/2860072/pendapatan-barbie-tembus-usd1-miliar-greta-gerwig-pecahkan-rekor-petty-jenkins-ylrsFfmzGc.jpg
Pendapatan Barbie Tembus USD1 Miliar, Greta Gerwig Pecahkan Rekor Petty Jenkins
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/206/2860031/william-friedkin-sutradara-the-exorcist-meninggal-dunia-akibat-penyakit-pneumonia-UrbxhKzt0s.jpg
William Friedkin Sutradara The Exorcist Meninggal Dunia, Akibat Penyakit Pneumonia
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement