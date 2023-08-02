Fuji Menangis Tahu Alami Skoliosis, Tulang Belakangnya Bengkok ke Kiri

JAKARTA - Fujianti Utami alias Fuji datang dengan kabar duka. Ia mengabarkan jika mengalami skoliosis.

Di Instagramnya, Fuji memperlihatkan 3 slide foto. Slide pertama potret mirror selfie Fuji saat berkunjung ke Rumah Sakit Pondok Indah.

Semetara di slide kedua memperlihatkan hasil rontgen namanya. Tampak dalam potret rontgen tersebut, Fuji mengalami skoliosis atau tulang belakangnya bengkok ke kiri.

"Namanya juga hidup, kadang lurus, kadang miring, hehe," tulis Fuji di Instagram miliknya Selasa (1/8/2023).

Mengetahui kondisinya tulangnya bengkok, Fuji tampaknya tak bisa membendung air matanya.

Di slide ketiga terlihat wajah Fuji yang di-zoom sambil matanya berkaca-kaca berproses dengan bibir manyun.

Sementara itu, di kolom komentar Fuji menduga penyebab bengkoknya tulangnya bengkok ke kiri itu dikarenakan keseringan menggendong Gala Sky, keponakannya di sisi kanan.

"Iya mungkin karena sering gendong gala selalu di sisi kanan dan bawa tas selalu di kanan, jadi miring ke kiri," jawab Fuji.