MA Minta Bantuan Maia Estianty, Pinkan Mambo: Tambah Halu

JAKARTA - Pinkan Mambo menanggapi sikap anaknya, MA (17), yang minta bantuan Maia Estianty. Diketahui, MA meminta bantuan Maia setelah mendapat pelecehan seksual dari ayah tirinya ketika berusia 12 tahun.

Pinkan menyebut anaknya halu. Pasalnya, menurut Pinkan, permasalahan ini tak ada kaitannya dengan ibunda Al, El, dan Dul itu.

BACA JUGA:

"Itu tambah halu lah. Itu (Maia Estianty-red) kan bukan keluarga," kata Pinkan Mambo saat ditemui awak media di Kawasan Mampang, Jakarta Selatan.

MA dilecehkan ayah tiriya saat masih berusia 12 tahun. Ketika MA menceritakan kasus ini ke Pinkan Mambo, dirinya kurang mendapat respons sesuai yang diharapkan.

BACA JUGA: