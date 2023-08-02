Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

MA Minta Bantuan Maia Estianty, Pinkan Mambo: Tambah Halu

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |08:04 WIB
MA Minta Bantuan Maia Estianty, Pinkan Mambo: Tambah Halu
Anak Pinkan Mambo minta bantuan Maia Estianty usai dilecehkan (Foto: IG Pinkan)
JAKARTA - Pinkan Mambo menanggapi sikap anaknya, MA (17), yang minta bantuan Maia Estianty. Diketahui, MA meminta bantuan Maia setelah mendapat pelecehan seksual dari ayah tirinya ketika berusia 12 tahun.

Pinkan menyebut anaknya halu. Pasalnya, menurut Pinkan, permasalahan ini tak ada kaitannya dengan ibunda Al, El, dan Dul itu.

"Itu tambah halu lah. Itu (Maia Estianty-red) kan bukan keluarga," kata Pinkan Mambo saat ditemui awak media di Kawasan Mampang, Jakarta Selatan.

MA dilecehkan ayah tiriya saat masih berusia 12 tahun. Ketika MA menceritakan kasus ini ke Pinkan Mambo, dirinya kurang mendapat respons sesuai yang diharapkan.

Halaman: 1 2
1 2
