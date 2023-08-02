10 Artis Lawas Cantik yang Pernah Main Film Warkop DKI

JAKARTA - Artis lawas cantik yang pernah main film Warkop DKI. Di balik celotehan kocak Dono, Indro, dan Kasino, tak bisa dipungkiri bahwa para artis cantik menjadi daya tarik Warkop DKI.

Tak hanya kecantikan, namun para aktris ini juga dikenal memiliki pesona fisik memukau yang membuat mereka laris manis pada eranya. Siapa saja artis lawas cantik yang pernah main film Warkop DKI? Berikut ulasan Okezone.

BACA JUGA: 7 Artis Indonesia Menikah Tanpa Restu Orangtua

1. Meriam Bellina

Aktris Meriam Bellina memulai karier aktingnya pada usia 16 tahun. Sepanjang kariernya, dia pernah beradu akting dengan sederet artis papan atas, termasuk Warkop DKI. Proyek pertama yang dibintangi sang aktris bersama Dono, Kasino, Indro adalah film Makin Lama Makin Asyik yang dirilis pada 1987.

2. Ayu Azhari

Artis lawas cantik yang pernah main film Warkop DKI berikutnya adalah Ayu Azhari. Popularitas sang aktris melambung ketika membintangi film Sama Juga Bohong bersama Warkop DKI yang dirilis pada 1986. Peran menggodanya dalam film tersebut cukup membekas di ingatan para penggemar film-film Warkop DKI.