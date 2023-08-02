Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

10 Artis Ini Doyan Jualan Live di TikTok Padahal Sudah Tajir

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |03:30 WIB
10 Artis Ini Doyan Jualan Live di TikTok Padahal Sudah Tajir
Nagita Slavina. (Foto: Instagram/@raffinagita1717)
ARTIS ini doyan jualan live di TikTok padahal sudah tajir melintir. Media sosial TikTok kini merambah dunia e-commerce dengan menghadirkan TikTok Shop.

Melalui layanan tersebut, siapa saja bisa menjadi Affiliator TikTok untuk mendapatkan keuntungan. Termasuk para artis terkenal.

Dilansir dari berbagai sumber, berikut 10 artis yang doyan jualan live di TikTok padahal sudah tajir.

1. Baim Wong

Baim Wong, kini memang sudah jarang muncul di layar kaca. Saat ini ia diketahui lebih fokus pada kanal Youtube dan juga media sosial lainnya, termasuk TikTok.

Baim Wong dikenal sebagai salah satu artis tajir. Ia juga dikenal memiliki berbagai macam usaha. Tak mau berhenti sampai disitu saja, ayah dua anak ini kini merambah jualan di live TikTok setiap malam.

2. Nagita Slavina

Nagita dan Raffi Ahmad dikenal sebagai pasangan artis yang kaya raya hingga dijuluki Sultan Andara. Pasangan ini juga memiliki berbagai macam bisnis, salah satunya bisnis di dunia hiburan yakni RANS Entertaiment.

Meski demikian, Nagita Slavina juga ikut-ikutan jualan di live TikTok. Bahkan ia diketahui memilliki karyawan sendiri untuk menjadi host streaming di akunnya.

