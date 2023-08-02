Advertisement
MUSIK

Sisitipsi Rilis Romansa di SMA, Alternatif Nostalgia Masa Putih Abu-abu

Lintang Tribuana , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |23:15 WIB
Sisitipsi Rilis <i>Romansa di SMA</i>, Alternatif Nostalgia Masa Putih Abu-abu
Sisitipsi. (Foto: Instagram/@sisitipsi)
A
A
A

JAKARTA - Grup band Sisitipsi merilis single bertajuk Romansa di SMA. Melalui lagu ini, mereka mengajak pendengar untuk bernostalgia masa indah sebagai remaja.

Momen-momen sebagai anak SMA kerap kali dirindukan. Mengingat sebagian besar anak belia kala itu sedang mencari jati diri dan pertemanan yang hakiki.

"Soal masa-masa di SMA, enggak pakai waktu lama tertuang berbagai hal yang mungkin masih relate sama generasi sekarang perihal masa di SMA," tulis Fauzan Lubis, sang vokalis, dikutip dari akun Instagramnya, Rabu (2/8/2023).

Lagu terbaru Sisitipsi ini mengangkat tentang masa indah di SMA dimana hidup bermodal pertemanan, bisa menjadi modal untuk cari hiburan dan jati diri, baik di jam pelajaran sekolah atau akhir pekan.

Grup band beranggotakan Rian (gitar), Eka (contrabass), Amor (trombone), Adit (Drum), dan Ojan (vokal) ini menyajikan komposisi musik yang berbeda di Romansa Masa SMA.

Telusuri berita celebrity lainnya
