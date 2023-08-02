Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

BBB Bakal Reunian di Synchronize 2023, Ayushita Tak Sabar Manggung Lagi

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |21:20 WIB
BBB Bakal Reunian di Synchronize 2023, Ayushita Tak Sabar Manggung Lagi
Bukan Bintang Biasa (BBB). (Foto: Instagram/@raffinagita1717)
A
A
A

JAKARTA - Artis Ayushita yang tergabung dengan BBB (Bukan Bintang Biasa), bersemangat menyambut comeback grup musiknya di Synchronize 2023 pada September mendatang.

"Iya kami mau nyanyi lagi, untuk BBB soon akan manggung di festival musik Synchronize di September, excited sekali," kata Ayushita saat ditemui di FX Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (2/8/2023). 

Ayu merasa senang melihat industri musik sudah kembali bangkit setelah pandemi Covid-19. Festival dan konser musik datang silih berganti menghibur masyarakat.

"Karena kan sekarang setelah pandemi seperti mulai bangkit kembali panggung-panggung permusikan," jelas Ayushita.

Halaman:
1 2
