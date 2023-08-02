Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Andy Arya Dwi Putra Tawarkan Solusi untuk Musisi Indie Pasarkan Karya di Industri

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |19:09 WIB
Andy Arya Dwi Putra Tawarkan Solusi untuk Musisi Indie Pasarkan Karya di Industri
Andy Arya Dwi Putra. (Foto: Podcast Aksi Nyata)
A
A
A

JAKARTA - Senior Country Coordinator, Andy Arya Dwi Putra, mendirikan perusahaan independent musical consultan sebagai solusi musisi independen alias indie dalam memasarkan karya musiknya di industri musik.

Mantan manajer Enau Band tersebut menjelaskan tujuannya mendirikan perusahaan ini. Ia ingin membantu musisi independen yang belum memahami alur distribusi karya di industri.

"Fokusnya membantu musisi-musisi independen yang masih buta tentang industri musik Indonesia, bagaimana mendistribusikannya, memasarkannya," ujar Andy Arya Dwi Putra dikutip dari kanal YouTube Partai Perindo, Rabu (2/8/2023).

Namun, Andy menjelaskan bahwa sistem perusahaannya berbeda dengan sebuah label musik.

"Bisa dibilang kita agregator setelah bangun perusahaan baru gabung dengan TuneCore, aku diajak untuk fulltime. Perusahana distribusi basenya di New York, masuk di Indonesia per 2021, tapi user kita udah ada dari 2007, untuk localize semuanya, website dan lain-lain baru aktif 2021," katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/598/3027519/kahitna-hingga-the-changcuters-siap-meriahkan-lmac-super-hitz-fest-2024-JY00heoQra.jpeg
Kahitna hingga The Changcuters Siap Meriahkan LMAC Super Hitz Fest 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/598/2997538/deretan-program-terbaik-mnc-media-entertainment-untuk-keluarga-indonesia-BkAlUnK5YO.jpG
Deretan Program Terbaik MNC Media Entertainment untuk Keluarga Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/07/598/2993770/mnc-media-entertainment-persembahkan-tayangan-terbaik-untuk-keluarga-indonesia-80yFZ6qlWx.jpeg
MNC Media Entertainment Persembahkan Tayangan Terbaik untuk Keluarga Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/33/2939444/ayo-tetap-produktif-dengan-menghadiri-pesta-akhir-tahun-2023-pada-event-community-club-ngeshortsbareng-di-bali-39FbDv6MH6.jpg
Ayo Tetap Produktif dengan Menghadiri Pesta Akhir Tahun 2023 pada Event Community Club #NgeShortsBareng di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/598/2939429/joyful-desember-jelajahi-series-seru-dengan-vision-originals-kisah-keluarga-horror-hingga-cinta-segitiga-RvFKNQ2H2A.jpg
Joyful Desember, Jelajahi Series Seru dengan Vision+ Originals: Kisah Keluarga, Horor, hingga Cinta Segitiga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/598/2939413/memacu-adrenalin-ini-3-alasan-montir-cantik-jadi-series-penutup-akhir-tahun-yang-wajib-di-tonton-ILxK3lW6fH.jpg
Memacu Adrenalin, Ini 3 Alasan Montir Cantik Jadi Series Penutup Akhir Tahun yang Wajib di Tonton!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement