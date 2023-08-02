Andy Arya Dwi Putra Tawarkan Solusi untuk Musisi Indie Pasarkan Karya di Industri

JAKARTA - Senior Country Coordinator, Andy Arya Dwi Putra, mendirikan perusahaan independent musical consultan sebagai solusi musisi independen alias indie dalam memasarkan karya musiknya di industri musik.

Mantan manajer Enau Band tersebut menjelaskan tujuannya mendirikan perusahaan ini. Ia ingin membantu musisi independen yang belum memahami alur distribusi karya di industri.

"Fokusnya membantu musisi-musisi independen yang masih buta tentang industri musik Indonesia, bagaimana mendistribusikannya, memasarkannya," ujar Andy Arya Dwi Putra dikutip dari kanal YouTube Partai Perindo, Rabu (2/8/2023).

Namun, Andy menjelaskan bahwa sistem perusahaannya berbeda dengan sebuah label musik.

"Bisa dibilang kita agregator setelah bangun perusahaan baru gabung dengan TuneCore, aku diajak untuk fulltime. Perusahana distribusi basenya di New York, masuk di Indonesia per 2021, tapi user kita udah ada dari 2007, untuk localize semuanya, website dan lain-lain baru aktif 2021," katanya.