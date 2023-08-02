Leia Diisukan Bakal Hengkang dari BLACKSWAN

SEOUL - Girl group BLACKSWAN dikabarkan kembali mengalami perubahan personel sejak debut pada 2020. Kini, Leia juga dikabarkan akan menyusul tiga personel sebelumnya keluar dari grup itu.

Hyeme merupakan member pertama yang meninggalkan BLACKSWAN, sebulan setelah grup tersebut debut pada 2020. Kemudian, Youngheun dan Judy ikut keluar pada 2022.

Mengutip Pinkvilla, Rabu (2/8/2023), kabar hengkangnya Leia mulai berembus sekitar November 2022.

Kala itu, dia memutuskan vakum dan kembali ke Brasil karena alasan kesehatan dan ingin berkumpul dengan keluarga.

DR Music selaku label musik BLACKSWAN juga tidak memberi tahu penggemar tentang kepulangan Leia ke Brasil.