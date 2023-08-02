Dinda Hasnanafisa Nyinden di Audisi Trending Star, Tuai Pujian dari Juri

JAKARTA - Ajang Trending Star di Yogyakarta telah merampungkan babak live audition, pada 25 Juni 2023. Sekitar 50 peserta bersaing untuk mencuri perhatian para juri: Bonny Prasetya, Brian Prasetyoadi, dan Tami Aulia.

Dari 50 peserta, hanya ada 30 peserta yang berhasil lolos ke babak selanjutnya. Salah satu peserta yang mencuri perhatian juri adalah Dinda Hasnanafisa, kontestan asal Semarang yang mempertonton kemampuannya nyinden.

Dinda Hasnanafisa mengaku, sinden merupakan bakat yang telah disukainya sejak masih duduk di sekolah dasar. Kemampuan itu bahkan sampai membuatnya menjuarai berbagai lomba sinden.

"Aku memutuskan untuk menunjukkan bakat nyinden saat audisi dengan harapan banyak anak muda yang mengenal budaya tradisional Jawa ini. Budaya yang memang perlu dilestarikan bersama," tuturnya.

Dinda Hasnanafisa dalam lanjutan keterangannya menambahkan, "Alhamdulillah, juri-juri terlihat sangat terkesima dengan penampilan saya saat nyinden. Bahkan, mereka memuji penampilan saya dan bilang ‘Suaranya sedep banget’.”

Tak hanya dara cantik satu ini, Muhammad Rafie Wiradastinata, peserta asal Sleman juga berhasil memikat hati para juri saat audisi. Dia menyanyikan lagu Pop ciptaannya berjudul Dera.

Pria 20 tahun itu memutuskan memperdengarkan lagunya kepada juri, setelah Tami Aulia memintanya. "Aku bawakan lagu ini karena ingin berbagi cerita tentang kisahku lewat lagu melalui juri dan penonton," tutur pria yang akrab disapa Rafie tersebut.