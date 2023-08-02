Lagu Mode Pesawat Wandra Restusiyan Kisahkan Masa Lalu dengan Mantan, Istri Cemburu?

JAKARTA - Wandra Restusiyan merilis single terbaru berjudul Mode Pesawat. Bukan rahasia lagi kalau musisi kerap membuat lagu dari kisah masa lalu bersama mantan , dan Wandra ini salah satunya.

Dari pengakuan Wandra, dia menyelipkan lika liku kisah asmara bersama salah satu mantan gebetan saat duduk di bangku kuliah.

"Ceritanya tentang asmara, saya pernah ngejar cewek yang saya cintai. Saya perjuangin, bucin," kata Wandra Restusiyan, di Gedung Sindo, Jakarta Pusat, Rabu (2/8/2023).

Lagu Mode Pesawat tak cuman mengangkat manis-manisnya jalinan muda-mudi. Tetapi, lagu ini utamanya menceritakan bagaimana kekecewaan seorang Wandra kepada si mantan.

"Ini kisahnya saya mencintai seseorang, saya banggakan, saya harus mendapatkan dia. ternyata dia tidak mencintai saya, di depan aja bilang sayang ternyata di belakang ada gebetan. setelah tau akhirnya saya nyerah ga ngejar lagi, pasrah," ujarnya.

Usai Wandra Restusiyan ogah mengejar cinta wanita yang tak disebutkan namanya itu, justru keadaan berbalik. Mantan gebetan Wandra terus menerus menghubungi dan Wandra memutuskan untuk mengaktifkan Mode Pesawat agar tak lagi ditelfon.

"Saya mundur, gak mau perjuangin lagi, daripada masih kepoin dia dan saat kepergok dia merasa bersalah akhirnya si cewek telfon-telfon aku terus , aku sudah bete akhirnya saya mode pesawat. Saya fokus menenangkan diri dan berkarya, hasilnya ya lagu Mode Pesawat," jelas Wandra.

Lucunya, Wandra Restusiyan merilis lagu Mode Pesawat di saat dirinya sudah berstatus sebagai suami. Lantas bagaimana tanggapan istri Wandra, apakah lagu tersebut membuatnya cemburu?

"Istri saya kan sudah dewasa, kalau awal-awal waktu pacaran yah biasa, kalau sekarang kan kalau mau nikah sama saya ya ini resikonya. Yang penting kamu percaya," ungkapnya.

Bagi musisi asal Banyuwangi kelahiran tahun 1995 itu, seorang seniman memang harus bebas berekspresi. Beruntung, sejak awal sang istri sudah memahami hal tersebut.

"Karena lewat kisah pribadinya, itu bisa menciptakan hal yang indah dan pasti berbobot karena dari hati bikinnya," kata Wandra.