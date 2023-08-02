Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Lagu Mode Pesawat Wandra Restusiyan Kisahkan Masa Lalu dengan Mantan, Istri Cemburu?

Melati Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |15:54 WIB
Lagu Mode Pesawat Wandra Restusiyan Kisahkan Masa Lalu dengan Mantan, Istri Cemburu?
Wandra Restusiyan (Foto: MPI)
A
A
A

 JAKARTA - Wandra Restusiyan merilis single terbaru berjudul Mode Pesawat. Bukan rahasia lagi kalau musisi kerap membuat lagu dari kisah masa lalu bersama mantan , dan Wandra ini salah satunya.

Dari pengakuan Wandra, dia menyelipkan lika liku kisah asmara bersama salah satu mantan gebetan saat duduk di bangku kuliah.

Lagu Mode Pesawat Wandra Restusiyan Kisahkan Masa Lalu dengan Mantan, Istri Cemburu?

"Ceritanya tentang asmara, saya pernah ngejar cewek yang saya cintai. Saya perjuangin, bucin," kata Wandra Restusiyan, di Gedung Sindo, Jakarta Pusat, Rabu (2/8/2023).

Lagu Mode Pesawat tak cuman mengangkat manis-manisnya jalinan muda-mudi. Tetapi, lagu ini utamanya menceritakan bagaimana kekecewaan seorang Wandra kepada si mantan.

"Ini kisahnya saya mencintai seseorang, saya banggakan, saya harus mendapatkan dia. ternyata dia tidak mencintai saya, di depan aja bilang sayang ternyata di belakang ada gebetan. setelah tau akhirnya saya nyerah ga ngejar lagi, pasrah," ujarnya.

Usai Wandra Restusiyan ogah mengejar cinta wanita yang tak disebutkan namanya itu, justru keadaan berbalik. Mantan gebetan Wandra terus menerus menghubungi dan Wandra memutuskan untuk mengaktifkan Mode Pesawat agar tak lagi ditelfon.

"Saya mundur, gak mau perjuangin lagi, daripada masih kepoin dia dan saat kepergok dia merasa bersalah akhirnya si cewek telfon-telfon aku terus , aku sudah bete akhirnya saya mode pesawat. Saya fokus menenangkan diri dan berkarya, hasilnya ya lagu Mode Pesawat," jelas Wandra.

Lucunya, Wandra Restusiyan merilis lagu Mode Pesawat di saat dirinya sudah berstatus sebagai suami. Lantas bagaimana tanggapan istri Wandra, apakah lagu tersebut membuatnya cemburu?

"Istri saya kan sudah dewasa, kalau awal-awal waktu pacaran yah biasa, kalau sekarang kan kalau mau nikah sama saya ya ini resikonya. Yang penting kamu percaya," ungkapnya.

Bagi musisi asal Banyuwangi kelahiran tahun 1995 itu, seorang seniman memang harus bebas berekspresi. Beruntung, sejak awal sang istri sudah memahami hal tersebut.

"Karena lewat kisah pribadinya, itu bisa menciptakan hal yang indah dan pasti berbobot karena dari hati bikinnya," kata Wandra.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement