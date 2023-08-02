Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

RIIZE, Grup Baru Besutan SM Entertainment

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |12:16 WIB
RIIZE, Grup Baru Besutan SM Entertainment
Riize, grup baru besutan SM Entertainment (Foto: IG Riize)
A
A
A

JAKARTA - SM Entertainment memperkenalkan RIIZE sebagai grup baru. Rencananya grup ini akan debut pada September 2023.

"RIIZE terdiri dari tujuh anggota terbaik yang memiliki kemampuan dan visual," kata pihak SM Entertainment dikutip dari The Korea Times, Selasa (1/8/2023).

RIIZE, Grup Baru Besutan SM Entertainment

SM Entertainment pun menjelaskan, nama RIIZE merupakan gabungan dari kata "Rise" dan "Realize" yang memiliki arti boy group ini akan bangkit dan mewujudkan impian bersama.

Adapun jumlah anggota yang akan debut dalam grup ini berjumlah tujuh orang yakni Shotaro, Eunseok, Sungchan, Won Bin, Seung Han, So Hee, dan Anton.

"Para anggota ini, yang masing-masing memiliki karakteristik dan kekuatan unik masing-masing, dan akan memulai pengembaraan waktu nyata yang baru bersama sebagai satu tim, di mana mereka akan menulis babak baru dalam sejarah musik," tutur SM Entertainment.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/23/205/2888542/tampil-di-smtown-jakarta-2023-riize-ini-suatu-kehormatan-AVyFcJUo38.jpg
Tampil di SMTOWN Jakarta 2023, RIIZE: Ini Suatu Kehormatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/205/2859376/riize-umumkan-tanggal-debut-goda-penggemar-dengan-rilis-video-performance-siren-fhWtqn9GIE.jpg
RIIZE Umumkan Tanggal Debut, Goda Penggemar dengan Rilis Video Performance Siren
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/01/33/2823592/baekhyun-xiumin-dan-chen-exo-ingin-akhiri-kontrak-sm-entertainment-beri-tanggapan-tegas-0CMj1c0lnH.jpg
Baekhyun, Xiumin, dan Chen EXO Ingin Akhiri Kontrak, SM Entertainment Beri Tanggapan Tegas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/10/33/2762820/hybe-pertimbangkan-akuisisi-saham-di-sm-entertainment-w7JVMcrVez.jpg
HYBE Pertimbangkan Akuisisi Saham di SM Entertainment
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/12/27/205/2523264/girls-on-top-superm-versi-cewek-bentukan-sm-entertainment-Axh8Z5F43k.jpeg
Girls on Top, SuperM Versi Cewek Bentukan SM Entertainment
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/08/08/205/2089427/sm-entertainment-umumkan-debut-boyband-baru-superm-DeW4oGtIyI.jpg
SM Entertainment Umumkan Debut Boyband Baru SuperM
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement