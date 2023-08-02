RIIZE, Grup Baru Besutan SM Entertainment

JAKARTA - SM Entertainment memperkenalkan RIIZE sebagai grup baru. Rencananya grup ini akan debut pada September 2023.

"RIIZE terdiri dari tujuh anggota terbaik yang memiliki kemampuan dan visual," kata pihak SM Entertainment dikutip dari The Korea Times, Selasa (1/8/2023).

SM Entertainment pun menjelaskan, nama RIIZE merupakan gabungan dari kata "Rise" dan "Realize" yang memiliki arti boy group ini akan bangkit dan mewujudkan impian bersama.

Adapun jumlah anggota yang akan debut dalam grup ini berjumlah tujuh orang yakni Shotaro, Eunseok, Sungchan, Won Bin, Seung Han, So Hee, dan Anton.

"Para anggota ini, yang masing-masing memiliki karakteristik dan kekuatan unik masing-masing, dan akan memulai pengembaraan waktu nyata yang baru bersama sebagai satu tim, di mana mereka akan menulis babak baru dalam sejarah musik," tutur SM Entertainment.