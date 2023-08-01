Teror Noni Belanda di Bekas Pabrik Gula Sidoarjo, Simak di Podcast Tangis

JAKARTA - Indonesia memiliki banyak bangunan peninggalan Belanda yang masih berdiri tegak hingga kini. Dari beragam bangunan bersejarah tersebut, beberapa di antaranya merupakan tempat produksi atau pabrik yang sempat berjaya di eranya.

Sayangnya, bangunan-bangunan tersebut tak lagi beroperasi dan menjadi bangunan kosong tanpa aktivitas. Saking lamanya terbengkalai, bangunan tersebut menjadi rumah bagi berbagai makhluk, entitas astral.

Bekas pabrik gula di Jalan Raya Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, merupakan salah satu bangunan peninggalan Belanda yang identik dengan kisah mistis. Saat Indonesia merdeka, bangunan itu sempat dialihfungsikan sebagai pabrik benang dan tekstil.

Namun lantaran krisis moneter pada 1999, pabrik tersebut tidak lagi beroperasi. Sejak itu, bekas pabrik tekstil itu dibiarkan begitu saja dan tidak terawat. Lama tak berpenghuni, beredar cerita kalau pabrik itu dihuni oleh hantu noni Belanda.

Kabarnya, kisah mistis di bekas pabrik itu umumnya terlihat pada malam Jumat legi. Hanya saja, yang melihat keanehan itu biasanya bukan warga sekitar, melainkan orang-orang yang sengaja ingin mengetahui peristiwa sebenarnya di bangunan itu.

Tak sedikit keanehan yang dirasakan orang-orang yang menyusuri bangunan itu. Dari melihat keberadaan ular raksasa hingga bangunan itu terasa ramai seperti tengah berpesta.

Namun ketika dikonfirmasi pada warga setempat, semua mengaku bangunan itu sepi dan gelap. Tak ada kemeriahan pesta seperti yang dirasakan orang-orang yang sengaja datang ke bangunan tersebut.