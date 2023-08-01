Akun YouTube Diretas, Ayu Ting Ting: Jahat Banget!

JAKARTA - Kabar tak menyenangkan datang dari pedangdut Ayu Ting Ting. Ia mengumumkan kanal YouTube pribadinya telah diretas oleh oknum tak bertanggung jawab.

Ayu membagikan informasi ini lewat Instagram pribadinya yang diunggah pada Selasa (1/8/2023). Pelantun Geboy Mujair ini tampak kesal karena akun YouTubenya bernama Qiss You TV, tiba-tiba kena hack.

"Jahat banget dah orang tuh, Youtube @qissyoutv tadi malem dihack guys," tulis Ayu Ting Ting.

Berdasarkan penelusuran Okezone, YouTube Ayu Ting Ting itu diretas dan digantikan dengan sebuah kanal yang menjurus pada sebuah kendaraan milik Elon Musk, yakni Tesla.