Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Akun YouTube Diretas, Ayu Ting Ting: Jahat Banget!

Giffar Rivana , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |22:50 WIB
Akun YouTube Diretas, Ayu Ting Ting: Jahat Banget!
Ayu Ting Ting. (Foto: Instagram/@ayutingting92)
A
A
A

JAKARTA - Kabar tak menyenangkan datang dari pedangdut Ayu Ting Ting. Ia mengumumkan kanal YouTube pribadinya telah diretas oleh oknum tak bertanggung jawab.

Ayu membagikan informasi ini lewat Instagram pribadinya yang diunggah pada Selasa (1/8/2023). Pelantun Geboy Mujair ini tampak kesal karena akun YouTubenya bernama Qiss You TV, tiba-tiba kena hack.

"Jahat banget dah orang tuh, Youtube @qissyoutv tadi malem dihack guys," tulis Ayu Ting Ting.

Berdasarkan penelusuran Okezone, YouTube Ayu Ting Ting itu diretas dan digantikan dengan sebuah kanal yang menjurus pada sebuah kendaraan milik Elon Musk, yakni Tesla.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/33/3174199/ayu_ting_ting-L7Ta_large.jpg
Ayu Ting Ting Ungkap Kriteria Tipe Pria Idaman, Desta: Gue Enggak Bandel Kok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/205/3162046/konser_ayu_ting_ting-tjyx_large.jpg
Ayu Ting Ting Sukses Gelar Konser Tunggal Perdana Bertajuk Dangdut-Dangdutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/33/3161730/boy_william_dan_ayu_ting_ting-uzb1_large.jpg
Kecup Mesra Kening Ayu Ting Ting di Konser, Boy William: I'm Proud of You
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/33/3155618/ayu_ting_ting-PBLO_large.jpg
Usman Hitu Somasi Ayu Ting Ting Atas Dugaan Pelanggaran Hak Cipta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/33/3149499/ayu_ting_ting-p07q_large.jpg
Ayu Ting Ting Ulang Tahun ke-33, Didoakan Segera Dapat Jodoh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3146956/ayu_ting_ting-0pkU_large.jpg
Pakai Dress Menerawang, Ayu Ting Ting Banjir Hujatan Warganet
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement