HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anak Pinkan Mambo Merasa Kotor usai Dilecehkan, Feni Rose Nangis Beri Pelukan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |22:09 WIB
Anak Pinkan Mambo Merasa Kotor usai Dilecehkan, Feni Rose Nangis Beri Pelukan
Feni Rose dan Anak Pinkan Mambo. (Foto: YouTube)
A
A
A

JAKARTA - Putri Pinkan Mambo, MA, kembali membahas tentang pelecehan yang dilakukan sang ayah tiri, Steve Wantania, di podcast YouTube Feni Rose. 

Perilaku sang ayah tiri meninggalkan luka dalam diri MA. Ia bahkan merasa kotor sebagai korban pelecehan seksual.

"Mungkin karena kejadian itu aku jadi mikir 'oh iya aku udah kotor, aku udah ada banyak kejadian yang buruk'," kata Michelle Ashley dengan nada bergetar dikutip dari podcast YouTube, Feni Rose Official, Selasa (1/8/2023).

MA juga khawatir dengan masa depannya. Dara 16 tahun itu memikirkan bagaimana pandangan orang lain terhadapnya setelah tahu hal hal ini.

"Iya. Aku khawatirkan orang-orang memandang aku berbeda dan aku juga gak tahu konsekuensi yang bakal dialami apa aja," ujar Michelle Ashley.

Halaman:
1 2
