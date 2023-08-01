Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

7 Aktor Thailand Paling Ganteng, Ada Bright Vachirawit hingga Mario Maureer

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |04:30 WIB
7 Aktor Thailand Paling Ganteng, Ada Bright Vachirawit hingga Mario Maureer
7 Aktor Thailand Paling Ganteng (Mario Maurer/Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Terdapat tujuh aktor Thailand paling ganteng yang menghiasi dunia hiburan. Kehadiran mereka bahkan cukup menarik penonton lokal maupun internasional.

Para aktor Thailand ini tidak hanya memiliki wajah ganteng, tetapi juga bakat akting yang luar biasa. Popularitas mereka baik di dalam maupun luar negeri membuktikan betapa kuatnya daya tarik dunia hiburan Thailand di panggung dunia.

Berikut adalah tujuh aktor Thailand paling ganten, dikutip dari Top Celebrity Word:

1. Mew Suppasit Jongcheveevat

Mew Suppasit Jongcheveevat

Berkat aktingnya di serial drama I Am Your King tahun 2017, bakat Mew semakin terekspos media. Pria kelahiran 21 Februari 1991 ternyata juga jago bernyanyi. Nama Mew Suppasit Jongcheveevat bahkan masuk 10 besar Billboard’s World Digital Song Sales.

2. Gulf Kanawut

Gulf Kanawut

Berbagai penghargaan telah diraih Kanawut Traipipattanapong, juga dikenal sebagai Gulf Kanawut sejak awal debut. Selebriti berusia 25 tahun ini memenangkan Kazz Award sebagai aktor muda terbaik dan penghargaan LINE TV 2020.

Gulf Kanawut mendapatkan popularitas di kancah internasional setelah membintangi Thorn Type 2: 7 Years Of Love.

Telusuri berita celebrity lainnya
