7 Aktor Thailand Paling Ganteng, Ada Bright Vachirawit hingga Mario Maureer

JAKARTA - Terdapat tujuh aktor Thailand paling ganteng yang menghiasi dunia hiburan. Kehadiran mereka bahkan cukup menarik penonton lokal maupun internasional.

Para aktor Thailand ini tidak hanya memiliki wajah ganteng, tetapi juga bakat akting yang luar biasa. Popularitas mereka baik di dalam maupun luar negeri membuktikan betapa kuatnya daya tarik dunia hiburan Thailand di panggung dunia.

Berikut adalah tujuh aktor Thailand paling ganten, dikutip dari Top Celebrity Word:

1. Mew Suppasit Jongcheveevat

Berkat aktingnya di serial drama I Am Your King tahun 2017, bakat Mew semakin terekspos media. Pria kelahiran 21 Februari 1991 ternyata juga jago bernyanyi. Nama Mew Suppasit Jongcheveevat bahkan masuk 10 besar Billboard’s World Digital Song Sales.

BACA JUGA: 5 Artis Paling Sabar Hadapi Isu Kontroversi Pasangan di 2022

2. Gulf Kanawut

Berbagai penghargaan telah diraih Kanawut Traipipattanapong, juga dikenal sebagai Gulf Kanawut sejak awal debut. Selebriti berusia 25 tahun ini memenangkan Kazz Award sebagai aktor muda terbaik dan penghargaan LINE TV 2020.

Gulf Kanawut mendapatkan popularitas di kancah internasional setelah membintangi Thorn Type 2: 7 Years Of Love.