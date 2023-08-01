Ashanty Sempat Goyah Jelang Hari Pernikahan: Aku Merasa Terjebak Keadaan

JAKARTA - Ashanty menceritakan pengalamannya saat berencana menikah dengan Anang Hermansyah. Perasaannya sempat goyah sehari sebelum hari pernikahan.

Ashanty mengaku seperti terjebak dalam keadaan. Dia sampai meminta waktu lebih panjang pada Anang Hermansyah.

"Besoknya mau nikah nih, malamnya gue telepon 'Mas aku ngerasa kejebak sama keadaan, aku tuh kaya kepaksa, aku gak siap, boleh gak sih kasih gue waktu lagi?," kata Ashanty, dikutip dari YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Selasa (1/8/2023).

Anang Hermansyah tak langsung emosi mendengar ucapan Ashanty. Pelantun Separuh Jiwaku Pergi itu tak memaksa dan memintanya lebih dekat pada Sang Pencipta.

"Dia cuman jawab, kamu sholat, habis sholat kalau memang kamu masih tetap merasa berat jangan lakuin," ujar Ashanty.