HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pembelaan Nia Ramadhani soal Putrinya Dinilai Kerap Tampil Dewasa

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |20:57 WIB
Pembelaan Nia Ramadhani soal Putrinya Dinilai Kerap Tampil Dewasa
Nia Ramadhani. (Foto: Instagram/@ramadhaniabakrie)
A
A
A

JAKARTA - Nia Ramadhani menanggapi tentang penilaian netizen terkait penampilan sang putri, Mikhayla Zalindra, yang kerap disebut berpenampilan dewasa.

Istri Ardi Bakrie ini lantas menjawab dengan bijak. Ia memberi contoh dirinya sendiri ketika masih belia, yang ingin berpenampilan dewasa.

“Tapi aku inget saat kita muda tuh kita ingin kelihatan lebih tua. Pada saat kita udah tua, kita ingin kelihatan lebih muda," ucap Nia Ramadhani, mengutip dari YouTube TS Media, Selasa (1/8/2023).

Kesamaannya dengan sang putri dia sadari ketika melihat sinetron yang dibintanginya dulu. Ia merasa make up terlalu tebal dengan menggunakan bermacam-macam produk. 

“Dulu juga kalau ngeliat sinetron aku jaman dulu, aduh makeup-nya, semuanya dipakai gitu. Semuanya dipakai dan merasa pada saat itu keren,” tutur Nia Ramadhani. 

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
