So Sweet, Aldila Jelita Temani Indra Bekti Operasi Sinus, Sinyal Rujuk?

JAKARTA - Perceraian tidak membuat Indra Bekti dan Aldila Jelita bermusuhan. Keduanya tetap menjalin hubungan baik sampai saat ini.

Terbaru, Aldila terlihat menemani mantan suaminya itu di rumah sakit sebelum menjalani operasi sinusitis, Selasa (1/8/2023).

Momen kebersamaan itu diungkap oleh sahabat Bekti, Indy Barends melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya. Indra Bekti yang sedang duduk di ranjang rumah sakit tampak ditemani oleh Aldila. Mereka terlihat sedang menyantap makanan bersama. Melalui unggahan itu, Indy Barends pun mendoakan agar operasi sahabatnya itu berjalan lancar.

"Semoga lancar operasi nya ya @indrabekti. Ada aja deh loe..Cepat beres permasalahan sinus nya, lega nafasnya, telinga juga makin tajam pendengarannya. Biar makin mantap dengerin lengkingan suara gue lagi ya," tulis Indy Barends dikutip dari unggahan Instagramnya, Selasa (1/8/2023).

Indy Barends pun tak henti-hentinya melempar candaan untuk menggoda Bekti dan Dhila yang terlihat kompak saat makan bersama. Indy Barends bahkan menjuluki Dhila bak seorang suster yang siap siaga merawat Bekti.

"Yakin ditangani dengan baik oleh team dokter dan perawat. Apalagi ‘suster' nya selalu standby yaa @dhila_dafbel," tutupnya.

