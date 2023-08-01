Jatuh dari Lantai 68, Ini Biodata dan Profil Remi Lucidi

JAKARTA - Biodata dan profil Remi Lucidi seorang selebgram yang gemar menampilkan adegan ekstrem akan diulas kali ini. Berita duka datang dari sosok Remi Lucidi, selebgram asal Prancis yang dikabarkan meninggal pada Kamis, (27/7/2023) waktu setempat.

Adapun penyebab Remi Lucidi meninggal dunia adalah karena terjatuh dari lantai 68, Menara Tregunter, Hong Kong. Sebelumnya, Lucidi diketahui memanjat gedung untuk membuat konten dan tanpa membawa perlengkapan keselamatan.

Tragedi nahas yang dialami Lucidi membuat banyak orang penasaran dengannya. Berikut biodata dan profil Remi Lucidi dilansir dari berbagai sumber, Selasa (1/8/2023).

Biodata Remi Lucidi

Nama asli : Remi Lucidi

Nama panggung : Remi Enigma

Tempat lahir : Montpellier, Prancis

Tanggal lahir : 23 Februari 1992

Kewarganegaraan : Prancis

Tanggal meninggal : 27 Juli 2013 (Menara Tregunter, Hong Kong)

Pekerjaan : Konten kreator dan Fotografer

Instagram : @remnigma