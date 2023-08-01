Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerai, Shinta Bachir Dulu Bucin Banget ke Suami

Melati Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |19:22 WIB
Cerai, Shinta Bachir Dulu Bucin Banget ke Suami
Shinta Bachir gugat cerai suami (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Pernikahan Shinta Bachir dan Indra Kristianto hanya bertahan empat bulan. Kini rumah tangga mereka kini sedang diambang perceraian.

Shinta Bachir pun mengatakan dirinya memang dulu terlalu cinta pada Indra Kristianto. Alhasi, Shinta sampai tak mempertimbangkan saran dari orang-orang terdekat saat hendak melangkah ke jenjang pernikahan.

"Itu lah kesalahan saya yang mungkin saya bucin buat ngambil keputusan yang tidak mendengarkan kata keluarga , kata temen temen dan siapapun," kata Shinta Bachir, di Pengadilan Agama Jakarta Timur, Selasa (1/8/2023).

Cerai, Shinta Bachir Ngaku Dulu Bucin Banget ke Suami

Shinta Bachir sempat merasa mampu secara finansial. Lalu, dia pun nekat mengambil keputusan tanpa meminta saran dari siapapun.

"Saya egois karena merasa bisa hidup sendiri, jadi saya mengambil keputusan sendiri tanpa mendengarkan apa kata keluarga dan teman semua. Saya menikah ya keputusan berdua," lanjut Shinta.

Ketika akhirnya mantap menikah, Shinta Bachir pun sangat menerima Indra Kristianto karena sudah terlanjur cinta. Tapi seiring waktu berlalu, Shinta mulai menemukan ketidakcocokan dengan Indra.

"Saya memang bucin sama dia, jadi saya menerima dia apa adanya tulus lillahi ta ala. Berjalannya waktu ada hal-hal," ujarnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
