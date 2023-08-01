Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerita Luna Maya Ditertawakan Kuntilanak saat Syuting Film Suzzanna

Lintang Tribuana , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |19:17 WIB
Cerita Luna Maya Ditertawakan Kuntilanak saat Syuting Film Suzzanna
Luna Maya. (Foto: Instagram/@lunamaya)
A
A
A

JAKARTA - Luna Maya menyimpan pengalaman horor ketika syuting film Suzzanna: Malam Jumat Kliwon. Hal itu terjadi ketika dia memerankan sang tokoh utama, Suzzanna, saat menjelma sebagai hantu Sundel Bolong.

Syuting kala itu dilalukan di Gunung Pancar, Bogor, Jawa Barat. Tepat ketika Luna Maya harus melakoni adegan tertawa khas hantu, hal mistis itu terjadi.

"Aku kan lagi dengan kostum sundel bolongnya itu. Pokoknya lagi di Gunung Pancar, memang lagi ada sedikit adegan 'hihihih'," kata Luna, dikutip dari YouTube Raditya Dika, Selasa (1/8/2023).

Setelah itu, Luna mendengar ada tawa lain yang mengikuti suaranya yang terdengar seperti suara kuntilanak. Namun bukannya ketakutan, dia malah meresponsnya santai hingga meminta makhluk tak kasat mata itu diam.

"Gue cuma kayak, 'Woy, bagian gue. Lo kagak usah nyautin'," ujar kekasih Maxime Bouttier ini.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
