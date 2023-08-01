Kronologi Kecelakaan Mobil Lady Nayoan dan Rendy Kjaernett

JAKARTA - Lady Nayoan dan Rendy Kjaernett datang dengan kabar buruk. Mereka mengalami kecelakaan tunggal di Tol Jati Bening pada Senin (31/7/2023).

Mereka berada dalam satu mobil dan hendak pulang setelah menjalani mediasi terkait gugatan cerai yang dilakukan Lady Nayoan.

Pengacara Lady Nayoan, Timoty Erza Simanjuntak menceritakan kronologi kecelakaan mobil yang menimpa mereka.

BACA JUGA: Lady Nayoan dan Rendy Kjaernett Satu Mobil saat Kecelakaan

1. Rendy Kjaernett yang Menyetir

Saat terjadi kecelakaan, Rendy Kjaernett yang menyetir mobil sementara Lady duduk di kursi penumpang.

"Posisinya ini kecelakaan tunggal ya kurang lebihnya. Bu Lady duduk di penumpang, yang nyetir pak Rendy," ujar Timoty Erza Simanjuntak saat dihubungi awak media, Selasa (1/8/2023).

2. Pulang Mediasi

Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan pulang setelah menjalani mediasi.

"Kemarin-kemarin kan mediasinya sendiri-sendiri dengan pendeta, sedangkan kali ini mediasi berdua. Ya itu, habis pulang dari situ," kata Timoty Erza Simanjuntak.