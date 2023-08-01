Jenazah Coco Lee Dikremasi, Keluarga dan Fans Histeris

HONG KONG - Kepergian Coco Lee meninggalkan luka dan duka yang dalam bagi para fans dan keluarga. Jenazah penyanyi asal Hong Kong itu akan dikremasi pada Selasa (1/8/2023).

Jenazah Coco akan dikremasi di tempat pemakaman Hong Kong di North Point, untuk dikremasi di Krematorium Cape Collinson, Chai Wan. Dilansir dari The Standard, Selasa (1/8/2023), isak tangis keluarga terdengar ketika pembawa jenazah Coco, berbaris di dekat peti matinya sebelum dilakukan kremasi.

Orang yang bertugas untuk mengangkat peti mati Coco sebanyak delapan orang, dari delapan itu, termasuk kakak ipar Coco, yakni Billy Ho, penyanyi Jenny Tseng, dan dua teman dekatnya. Selanjutnya, ada wakil presiden dari label musik yang menaungi Coco Warner Music Asia, Jonathan Serbin, dan salah satu penggemar Lee Yang Yang.

Sejak Senin, banyak penggemar berpakaian hitam menunggu di luar aula pemakaman, dengan beberapa orang yang membawa bunga yang mana simbol duka bagi mereka telah kehilangan sosok idola.

“Dia sangat berbakat. Dia selalu berusaha untuk berkembang dan dia menginspirasi wanita untuk merasa mandiri," kata salah satu penggemar Coco Lin Jing, dikutip dari The Standard, Selasa (1/8/2023).

Sementara itu, menurut teman dekat Coco, Hsiao mengatakan, selama upacara pemakaman berlangsung dia ingat betul ketika menonton penampilan sahabatnya itu saat Coco Lee masih di bangku sekolah, Hsiao menganggap penyanyi yang tutup usia di usia 48 tahun itu akan menjadi idola yang sempurna kedepannya.

"Dia mencerahkan hidupku dengan kebahagiaan dan keberaniannya. Saya akan terus menjaga semangatnya,” ujar Hsiao.

BACA JUGA: